نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض للنساء بدون كفيل في السعودية [رابط التقديم] 2023 Kanaf في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على طريقة الحصول على قروض للنساء بدون كفيل، حيث إنه في حالة اذا كنتي تبحثين عن طريقة الحصول على تمويل في السعودية، وتبحثين من بنك إلى بنك آخر عن شروط الحصول على القرض، ومن ضمن المشاكل التي قد تجدينها في الحصول على التمويل الخاص بكي هو شرط وجود ضامن أو كفيل، وهذا عوضا عن شرط تحويل الراتب ووجود هامش ربح عال على القروض في البنوك الخاصة المختلفة، وقد وضع بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى وزارة العمل والموارد البشرية حلا لكي، من خلال منتج تمويلي تقدرين الحصول من خلاله على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب حسب الشروط، فتابعوا معنا في ثقفني للتفاصيل.

قروض للنساء بدون كفيل

ويهتم بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية الآن بالعديد من الفئات في المجتمع السعودي، ومن أهم هذه الفئات فئة النساء، حيث تم عمل منتج كنف وهذا لمساعدتهن على مواجهة أعباء الحياة، وهذا من خلال تمويل شخصي من البنك بدون فوائد أو رسوم إدارية يقدمه بنك التنمية في المملكة العربية السعودية.

وبالطبع ليس فقط قرض كنف هو القرض الوحيد الذي يمكن للسيدات التقديم عليه في بنك التنمية الاجتماعية، حيث يوجد العديد من التمويلات الأخرى التي يمكن التقديم عليها للسيدات في بنك التنمية، والتي نتعرف عليها في الأسطر التالية.

بنك التنمية الاجتماعية قرض شخصي

ونتابع معكم ما هي المنتجاتالتمويلي التي يمكن عمل تقديم عليها من السيدات في المملكة، وهي كما يلي:

تمويل كنف، والذي سنتعرف على طريقة التقديم عليه والشروط في هذا المقال.

قرض العمل الحر للعاطلين وكذلك العاطلات عن العمل، بمبلغ يصل إلى 120 ألف ريال.

للعاطلين وكذلك العاطلات عن العمل، بمبلغ يصل إلى 120 ألف ريال. تمويل الأسرة، ويمكن للمرأة التقديم عليه اذا كان لديها أسرة، لتحصل على تمويل بقيمة 100 الف ريال.

شروط تمويل كنف للسيدات

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ العديد من الأشهر برنامج كنف، والذي تقدم من خلاله العديد من الخدمات للمرأة ومنها الحصول على تمويل شخصي مبلغ يصل إلى 30 الف ريال سعودي، حيث يتم تقديم هذا التمويل إلى المطلقات وكذلك الأرامل التي لا إعالة لهم (أطفال)، وفي حالة وجود أطفال فقدمي على تمويل الاسرة، والشروط كما يلي:

عمر المتقدمة لا يزيد عن 55 سنة، ولا يقل عن 25 عام. يمكنكي الحصول على هذا التمويل بدون كفيل في حالة اذا كنتي موظفة حكومية. لا يتطلب تحويل الراتب للحصول على التمويل. يتم تقديم هذا التمويل إلى الأرامل والمطلقات. الدخل الخاص بكي لا يزيد عن 8 آلاف ريال سعودي للحصول على التمويل الشخصي. يمكن إلى المرأة الاستفادة من هذا التمويل سواء كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي أو غير مستفيدة. في حالة اذا كنتي ربة منزل أو موظفة للقطاع الخاص، ففي هذه الحالة تحتاجين إلى وجود كفيل.

مميزات التمويل

ونتابع معكم من وجهة نظرنا ما هو المميزات الخاصة بهذا التمويل مقارنة بشركات التمويل أو البنوك الأخرى، وذلك في النقاط التالية التي توضح لنا نقاط قوة هذا التمويل عن غيره:

إمكانية السداد لمدة تصل إلى 5 سنوات أو 60 أشهر. يمكنك الحصول عليه حتى لو كان عليكي متعثرات سابقا. عدم وجود فوائد أو هامش أرباح. رسوم إدارية مجانية. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. في حالة اذا حصلتي على 30 الف ريال وسداد على 60 شهرا، تكون قيمة القسط 500 ريال سعودي.

رابط التقديم على التمويل

وننشر لكم في ثقفني كيفية التقديم بالنسبة إلى المطلقات والأرامل بشكل صحيح عبر رابط التقديم الرسمي الذي نتابعه معكم، حيث إن اول إجراءات التقديم تكون عبر تعبئة الاستمارة، وبعدها يتم الموافقة وتتوجهين إلى البنك لاستلام التمويل الخاص بكي، فتابعي الخطوات:

تدخل المقدمة إلى موقع بنك التنمية .

. تنزلين إلى الاسفل ومن ثم تضغطين على التقديم الإلكتروني.

تسجلين الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد بالمملكة.

تقومين بتعبئة استمارة الطلب (البيانات الشخصية، رقم الهوية، مكان إصدار الهوية، إلخ).

اضغطي على أقر بصحة المعلومات.

تكملين بيانات الاستمارة الخاصة بكي.

بعد الانتهاء اضغطي على حفظ.

وبالطبع في حالة اذا واجهتي أي مشكلة في عملية التقديم، فقومي بكتابة تعليق لنا في الأسفل، وسوف نساعدك على تجاوز هذه المشكلة في عملية التقديم الإلكتروني على القرض، حيث نسعد بخدمتكم على الدوام في موقع ثقفني.