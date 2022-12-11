إتاحة بطاقة موسم الرياض لكبار السن عبر توكلنا

صرحت وزارة الموارد البشرية بعد التعاون مع الهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إضافةً للتعاون مع الهيئة العامة للترفيه السعودي عن إطلاق بطاقة موسم الرياض لكبار السن من تجاوزت أعمارهم الستين عامًا من أجل الدخول المجاني ويتم الحصول على هذه البطاقة إلكترونيًا عن طريق تطبيق توكلنا، ويستطيع من يمتلك البطاقة أن يدخل إلى ثماني مناطق من اختياره مجانًا في موسم الرياض، وقد تم تفعيل هذا النظام الخاص بحقوق كبار السن من أجل رعايتهم، وهنا سنتحدث عن إتاحة بطاقة موسم الرياض لكبار السن عبر موقع توكلنا.

مميزات بطاقة موسم الرياض لكبار السن

بيَّنت وزارة الموارد البشرية أهم مميزات بطاقة موسم الرياض لكبار السن لكي يستمتع الحاصل عليها بموسم الرياض، الذي يقام كل سنة في المملكة السُّعُودية حيث يذخر بالعديد من المفاجآت الرائعة التي لا مثيل لها، ويحصل عليها كل من تنطبق عليه الشروط ومن هذه الميزات إمكانية امتلاك بطاقة موسم الرياض لمن تزيد أعمارهم عن الستين، تتيح لمالكها الدخول إلى ثماني مناطق من اختياره مجانًا بكل يسر لكي يستمتع بروعة موسم الرياض طوال مدّة إقامته، يمكن الحصول على البطاقة عن طريق المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا بكل سهولة ويسر من أجل الحصول على بطَاقة موسم الرياض للدخول إلى مختلف الأماكن مجانًا وهذا عن طريق الخطوات التالية:

أولًا تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال ثم الضغط على تسجيل دخول جديد.

وبعدها الضغط على أيقونة مواطن.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد هجريًا، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم كتابة كلمة مرور وتأكيدها، إدخال العنوان الخاص بالمستخدم.

وفي النهاية الضغط على ابدأ للبدء في استخدام التطبيق.

طريقة الحصول على بطاقة موسم الرياض

لكبار السن عبر توكلنا بعد التسجيل في تطبيق توكلنا يمكن بكل سهولة الحصول على بطاقة موسم الرياض لكبار السن وذلك بعد اتباع الآتي: