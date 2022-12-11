نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد من البنك الراجحي 2.5 مليون بدون تحويل الراتب علي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد من البنك الراجحي ، يسعى مصرف الراجحي لتقديم كافة خدماته إلى جميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعد بنك الراجحي من أشهر البنوك في المملكة، حيث يقدم الكثير من الخدمات الممتازة، منها تقديم القروض إلى العملاء الكرام يقدم بنك الراجحي أكثر من تمويل مثل التمويل الشخصي و التمويل العقاري و التمويل التأجيري للسيارات من بنك الراجحي و تمويل شخصي تكميلي وتمويل السيارات.

تمويل شخصي جديد من البنك الراجحي

إن تمويل البنك الراجحي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويلعب بنك الراجحي دور كبير في تنمية الاقتصاد السعودي، ويقوم بتقديم القروض إلى جميع المواطنين بأقل سعر للفائدة و بدون الاعتماد علي الراتب، وعلى مدار مدة طويلة، وهذا الأمر يميزه عن باقي البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية كما انه يقدم خدمة حاسبة التمويل من المصرف الراجحي وتسهيل دفع القرض وتقديم أفضل عروض كما يمكنك تحويل من حساب إلي أخر بكل سهولة.

أنظمة التمويل الخاصة ببنك الراجحي

حدد بنك الراجحي عدد من الأنظمة مع إمكانية التزام بها سواء الأفراد أو الشركات، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز وإنعاش الاقتصاد في المملكة، و يعتبر من أهم هذه الأنظمة نذكر منها التمويل الشخصي.

نظام تمويل شخصي جديد من البنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي لعملائه الكرام برنامج نظام مالي شخصي و هو التمويل الشخصي للأفراد، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعمل البنك على تزويد العملاء بالمال خلال مدة ثلاثين دقيقة بدون عمولات يمكنك الحصول علي المال .

وإن الهدف الأساسي من جمع هذه الأموال هو الإصلاح مثل بناء منزل، أو دفع مصاريف خاصة، أو تسديد أقساط كبيرة.

وهناك نظام قرض مخصص من مالية الدولة، وهو عبارة عن صندوق مالي يقدمه بنك الراجحي للأشخاص المقبلين على سن التقاعد.

يمكن للمتقدم طلب أي قرض من قروض مصرف الراجحي، في أي فرع من فروعه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

شروط التقديم على تمويل شخصي الجديد بنك الراجحي

هناك عدة شروط حددها التمويل شخصي جديد مصرف الراجحي من أجل الحصول علي تمويل من تمويلات البنك خطوات التقديم ومن أهمها:

أولاً تسجيل الدخول إلى رابط موقع مصرف الراجحي .

ثم الانتقال إلى تبويب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة التمويل.

بعد ذلك أضغط فوق الصندوق الذي تريد التقدم إليه.

قم بتحديد الأموال التي تريد أن تستقبلها.

ثم اضغط فوق خيار قدم الآن، وادخل بيانات مقدم الطلب لتلقي الأموال ثم انقر فوق التالي.

قم بتحميل المستندات المطلوبة للتمويل ثم اضغط فوق خيار التالي..

وهنا سيتم تحميل بيانات التمويل الأولية والمطابقة للمعلومات التي أدخلتها سابقاً.

بعد ذلك يظهر لك المبلغ الذي يمكنك اقتراضه، مع المدة وعدد الدفعات الشهرية ثم اضغط على التالي.

وقم بالموافقة على كامل الشروط بعد قراءتها.

و أخيرًا ستظهر لك رسالة بأن عملية طلب تمويل من بنك الراجحي قد تمت بنجاح.

بعض الأسئلة الرائجة عن بنك الراجحي