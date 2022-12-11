أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن أغلب أجزاء مدينة أوديسا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية -حسبما نقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية اليوم- أن هذا الانقطاع جاء فى أعقاب قصف جوى روسى لمرافق البنى التحتية الكهربائية. وأشارت إلى أن هجوماً جديداً وقع الليلة قامت به روسيا واستهدف مرافق للطاقة، وأن العديد من هذه المرافق جرى تدميره.

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