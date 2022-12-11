العالم اليوم - "إنجاز تاريخي".. ردود فعل على بلوغ المغرب المربع الذهبي

انتم الان تتابعون خبر "إنجاز تاريخي".. ردود فعل على بلوغ المغرب المربع الذهبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - هنأ العديد من الزعماء السياسيين ونجوم كرة القدم والمشاهير المغرب بفوز منتخبه على البرتغال ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ بفوزه الصاعق 1-صفر في دور الثمانية اليوم السبت.

وفيما يلي بعض ردود الفعل:

* نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد في تغريدة "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

* عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية "بالإنجاز التاريخي العالمي الكبير"، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية.

* ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد كتب على تويتر "يتواصل التألق والأداء المميز للمنتخب المغربي.. فوز وتأهل مستحق.. نبارك للمغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا هذا الإنجاز المشرف".

* أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأ عاهل المغرب الملك محمد السادس في اتصال هاتفي "بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده للدور نصف النهائي... كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في تاريخ البطولة".

* الأمير الحسين ولي عهد الأردن على تويتر "أسود الأطلس يصنعون التاريخ مبارك الفوز".

* رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تويتر "‏نشاطر الفرحة أشقاءنا في المملكة المغربية الشقيقة بتألق منتخبها الذي كتب التاريخ بتأهله".

* رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة كتب على فيسبوك يهنئ المغرب "بالإنجاز التاريخي بتأهل منتخبه لنصف نهائي كأس العالم في قطر 2022".

* وزارة الخارجية المصرية في تغريدة "خالص التهاني القلبية للمملكة المغربية الشقيقة على الفوز المشرف للمنتخب الوطني والتأهل التاريخي" للدور قبل النهائي.

* رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تويتر كتب إنه فوز "تاريخي واستثنائي! تأهل أسود الأطلس لقبل نهائي كأس العالم 2022 هو تأهل لكل أفريقيا. ندعم بالكامل ممثلي أفريقيا في النهائي. بطل أفريقيا العالمي، نعم إن هذا ممكن إن شاء الله!".

* الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تغريدة "تاريخ قاري!... يا له من إنجاز لأسود الأطلس".

* ديدييه دروجبا نجم كرة القدم المعتزل في ساحل العاج وأسطورة تشيلسي على تويتر ""فعلوها!!! أحسنت صنعا يا المغرب بهذا الإنجاز. عاشت أفريقيا".

* لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل : فخور ويا له من فريق! ويا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي..من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة - وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل.

* صمويل إيتو مهاجم الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حاليا، في تغريدة "رائع!... القارة بأكملها تشجعكم".

* إيلون ماسك مالك تويتر "تهاني للمغرب".

* المغنية الكولومبية شاكيرا تغرد عبر كلمات أغنيتها الشهيرة في مونديال جنوب أفريقيا: هذا الوقت لأفريقيا.