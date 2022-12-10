zakathouse.org.kw رابط تقديم طلب مساعدات للافراد بالكويت 2022 وشروط الحصول على الدعم المالي من بيت الزكاة الكويتي

رابط تقديم طلب مساعدات للافراد بالكويت حيث توفر الحكومة الكويتية للمواطنين في الكويت عدد كبير من الخدمات وأشكال المساعدات المالية المتنوعة، ومن أبرز ما توفره الحكومة هو تقديم مساعدات للأفراد من خلال بيت الزكاة الكويتي، حيث تعد مؤسسة بيت الزكاة واحدة من المؤسسات التي تقدم المساعدة للأشخاص بشكل مستمر بناء على عدد من الضوابط، وسوف نوضح الآن من خلال هذه السطور كيفية تقديم طلب مساعدات للأفراد بالكويت.

رابط تقديم طلب مساعدات للافراد بالكويت

يمكن ان يتم تقديم طلب الحصول على مساعدات للافراد في الكويت الكترونيا، وذلك من خلال موقع بيت الزكاة الكويتي، من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع بيت الزكاة الكويتي.

ومن ثم يتم اختيار الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يتم اختيار الضغط على أيقونة خدمات طالبي المساعدة من خلال الخدمات المتاحة عبر الموقع.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تقديم مساعدة مالية.

يتطلب الموقع بعض البيانات والتي تتمثل في ادخال الرقم المدني.

كما يتم اضافة عدد من البيانات، والتي تتمثل في الاسم، وتاريخ الميلاد، كما يتم تحديد الجنس، وكذلك تحديد الحالة الاجتماعية.

كما يتم تحديد الجنسية، و عدد أفراد الأسرة، بالاضافة الى اختيار مكان الإقامة، كما يتم ادخال رقم الجوال.

ثم يتم العمل على تحديد البنك ورقم الحساب البنكي.

يتم تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

ثم يتم اختيار الضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على دعم بيت الزكاة في الكويت

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم بيت الزكاة في الكويت، والتي تتمثل فيما يلي.