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عمر شويل - جدة رابط وطريقة التسجيل في كوبونات الوكالة الأونروا 2023 والشروط المطلوبة، التي أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدء فتح باب التسجيل للاستفادة من المساعدات الغذائية الكابونة بالاونروا، التي تقوم بالتواصل المستمر من قبل الوكالة لتقديم المساعدات الغذائية، لكافة العائلات اللاجئة في قطاع غزة، لذلك سوف يتم تقديم الكثير من المساعدات لحوالي عدد مليون ومائة ألف شخص، علي مستوي قطاع غزة.

طريقة التسجيل في كوبونات الوكالة الأونروا 2023

قامت الوكالة بفتح باب التسجيل للمساعدات الغذائية وذلك بداية شهر ديسمبر 2022، الحالي إلي أن يستمر التسجيل حتي اخر شهر ديسمبر 2022، ولتسجيل والحصول علي الدعم يلزم اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني لوكالة غوث eservices.unrwa.org.

القيام بالتسجيل وتدوين البيانات التي تتطلب منك بكل بطريقة صحيحة.

يتم مراجعة سجلات المتقدمين ليتم التواصل مع المسجلين عبر أرقام الجوالات الخاصة بهم وذلك لتقيم الوضع المعيشي من خلال زيارتهم.

وأخيرا بعد معاينة الوضع المعيشي يتم إرسال رسالة علي هاتف العائلات التي تم قبولهم.

رابط التسجيل في وكالة غوث

وضعت الوكالة العائلات الأكثر أولوية بالدعم مثل العائلات الأكثر ضائقة مالية، مثل التي ليس لها ولي أمر كالأب، ولكن لها أم وابن غير بالغ أو رجل كبير في السن، غير قادر علي السعي، أو أي فرد في العائلة عنده حالة إعاقة.

يتم إعطاء الدعم للأكثر حاجة للمساعدة يلزم الحصول علي الرابط الخاص بالتسجيل وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط eservices.unrwa.org، يتم الدخول عليه والتسجيل حتي يتم صرف المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة.

شروط التسجيل في كوبونات الوكالة

يتم فتح باب التقديم من بداية شهر ديسمبر 2022 حتي نهايته وفقاً إلي الشروط الخاصة بالتسجيل علي النحو التالي:

لا يتم استقبال أي طلب أو النظر إليه بعد المدة المحددة في التسجيل.

عدم قبول أو أخذ طلبات في مكاتب الخدمات الاجتماعية و الإغاثة.

وصلنا معكم لختام شرح رابط وطريقة التسجيل في كوبونات الوكالة الأونروا 2023 والشروط المطلوبة eservices.unrwa.org.