شروط تأجير مركبات المواطنين للشركات في إمارة أبو ظبي

شروط طلب تأجير مركبات المواطنين للشركات في إمارة أبو ظبي, هناك الكثير من المواطنين الإماراتيين الذين يملكون سيارات ويريدون أن يقوموا بتأجيرها إلي بعض الشركات داخل إمارة أبو ظبي أو غيرها وذلك حتي يتمكنوا من الحصول علي بعض المبالغ المالية التي تدعم حياتهم المعيشية والاقتصادية, ولكن شرطة أبو ظبي قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني الشروط الواجب توافرها في الشخص أو المركبة التي سوف يتم تأجيرها إلي الشركات, وسوف ننقل لكم عبر هذا المقال كيفية وشروط تأجير مركباتكم إلي الشركات.

شروط طلب تأجير مركبات المواطنين للشركات في إمارة أبو ظبي

لكي يقوم أي مواطن داخل إمارة أبو ظبي بتأجير المركبة التي يملكها إلي شركة من الشركات لكي يكسب منها مالاً يحسن به حياته الاقتصاد فيجب عليه أن يقوم بالاطلاع على هذه الشروط التي وضعتها شرطة أبو ظبي عبر موقعها الإلكتروني.

أن يكون مقدم الطلب ممن يقيمون داخل إمارة أبو ظبي. وأن يحمل خلاصة قيد منفصلة. يمكن للأسرة أن تقوم بتسجيل مركبة واحدة فقط للحصول علي إذن التأجير من شرطة أبو ظبي. أن تكون ملكية المركبة مسجلة في إمارة أبو ظبي, كما يجب أن تكون هذا السجل الذي يثبت الملكية سارية الصلاحية. إذا كان المتعامل من المنطقة الغربية يجب إحضار ما يثبت مكان السكن في حال رغبة المتعامل بتسجيل دور في المنطقة الغربية.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تأجير مركبات المواطنين للشركات في إمارة أبو ظبي

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تقوم بإحضار عند طلبك تأجير المركبة الخاصة بك إلي أحد الشركات في إمارة أبو ظبي, ولعل أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي هذا الطلب هي.