نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار فئات تذاكر الدخول إلى ونترلاند قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أسعار تذاكر ونترلاند قطر جاءت في جدول فئات التذاكر في ما يتعلق بالدخول ويود معرفة الأسعار كل شخص قبل التخطيط لزيارة ونترلاند قطر والاطلاع على أسعار فئات التذاكر حيث جاءت كمشروع ترفيهي في مدينة لوسيل بجزيرة المها وهو عبارة عن ملاهي يجمع ما يناسب الاطفال والعوائل كالالعاب الأفعوانية والشواطئ العائلة في مدينة لوسيل، قطر، ويشترط الحصول على التذاكر بشكل إلكتروني لتسهيل دخول الأفراد إلى مشروع ونترلاند، وفي سطور هذا المقال نلقي الضوء حول ماهي ونترلاند، وكم أسعار ونترلاند قطر، وكل شئ أنت تحتاجه فيما يتعلق بتذاكر ونترلاند قطر 2022.

تذاكر ونترلاند قطر

تعتبر أسعار تذاكر الدخول إلى ونترلاند قطر من الأمور التي ستحدد أي فئات التذاكر سيختارها الزائر وفق المتطلبات لحاجته وميزانيته، جدير بالاشارة ان اسعار تذاكر ونترلاند بالنسبة للدخول فقط تبدأ من 65.00 ريال لفئة الطفل،

وفيما يتعلق بالكبار فقد جاءت اسعار التذاكر الخاصة بالدخول بـ 85.00 ريال،

يركز هذا المقال على عرض شامل لـ أسعار التذاكر ونترلاند والتي تعتمد إلى توفير سوار معصم يستفاد منه في شحن الأرصدة.

أسعار ونترلاند قطر

تم نصنيف التذاكر على أساس فئة الطفل والشخص البالغ للدخول في ونترلاند قطر، وتبدأ الاسعار من 65 ريال، وذلك للدخول من قبل فئة الاطفال التي تقل أعمارهم عن 12 سنة، وتشمل التذكرة الوصول الى الحديقة ليوم واحد.

اما التذكرة الثانية لدخول فئة البالغين تبدأ من 85 ريال

نوع التذكرة الثالثة الخاصة بالاطفال، وقيمتها 312 ريال، تسمح بالدخول المجاني والركوب غير المحدود، ولا تشمل التذكرة مناطق الجذب التي يجب حجزها بشكل منفصل CoComelon Town أو Gandeys Circus أو Tazaloj Al Rayan Ice Rink أو ألعاب Arcade.

نوع التذكرة الرابعة لفئة البالغين تمنح السماح بالوصول إلى المنطقة مع عدد غير محدود من الرحلات والاستماع بالالعاب عدة مرات وأسعار هذه التذاكر تبدأ من 332 ريال.

أما فئة التذاكر الأعلى سعراً هي تذكرة المسار السريع وسعرها 747 ريال.

ويطرح حجز تذاكر ونترلاند بشكل إلكتروني عبر زيارة موقع ونترلاند

بما يسمح ببدء حجز التذاكر وإضافتها لسلة المشتريات من الموقع التالي حيث يتم تحويل المشتري الى منصة فيرجن ميجا ستور لشراء تذاكر ونترلاند قطر.