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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في قوات حرس الحدود العراقية وشروط القبول ورابط استمارة التطوع في ملاك حرس الحدود في المقال التالي
التقديم في قوات حرس الحدود العراقية وموعد التقديم ورابط استمارة التطوع علي ملاك قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية العراقية شروط التقديم بقيادة قوات حرس الحدود ما هي الأوراق المطلوبة للتطوع بقوات حرس الحدود العراقية حيث أعلنت مديرية إدارة التطوع التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن فتح باب التطوع في صفوف الامن الداخلي بصفة شرطي عراقي في كل المحافظات ومنها كردستان دهوك واربيل والسليمانية فيما يلي سنوضح كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على قوات حري الحدود العراقية 2023.
موعد التقديم فى قوات حرس الحدود العراقية 2023
أعلنت مديرية أدارة التطوع التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن تعيين ملاك قيادة قوات حرس الحدود بالمنطقة الاولي بأجمالي اعداد 3000شرطي وذلك بداية من يوم الخميس 8 /12 / 2022 ويستمر قبول طلب التطوع من المواطنين العراقيين حتي يوم 10/12/2022 الموافق السبت وذلك سيكون اخر يوم للتقديم على قوات حرس الحدود العراقية 2023.
شروط التقديم بالتطوع لدي قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية العراقية 2023
يشترط لقبول طلب التطوع من المتقدمين توافر عدة شروط بهم ومنها:
- أولا ان يكون الراغب في التطوع مواطن عراقي من اب وام عراقيين.
- يعد ذلك يجب ان يتمتع المتقدم بشرط حسن السمعة والسير والسلوك.
- ثم يشترط ايضا فيمن يرغب بالتطوع لدي قوات حرس الحدود الا يقل عمره عن 17 عام والا يزيد عن 35 عاما.
- ايضا يجب ان تتوافر في المتقدم كافة الشروط الصحية والبدنية.
- كذلك يشترط حصول المتقدم علي مؤهل ابتدائية او متوسطة.
الأوراق المطلوبة فى التقديم علي تطوع بقوات حرس الحدود العراقية 2023
بعد ان كان التطوع بحدود إقليم كردستان مقتصر علي سكان الإقليم فقط اصبح التطوع مفتوح لجميع المواطنين العراقيين بشرط توافر الشروط واحضار الأوراق المطلوبة للتقديم على قوات حرس الحدود العراقية لكي يتمكن المتقدم من طلب التطوع وهي:
- هوية الأحوال المدنية.
- أولا بطاقة سكن.
- وبعد ذلك تأييد مجلي بلدي مصدق.
- ايضا عدد 20 صورة شخصية للمتقدم.
- ثم وثيقة مدرسية اصلية باللغة العربية .
- ايضا يجب ان تكون الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية التعليم وتحتي علي اربع نسخ اخري.
- ثم اصل الجنسية العراقية واربع نسخ منها.
- كذلك يجب علي المتقدمين من ذوي الشهداء أقارب الدرجة الاولي ( زوج – زوجة- والدين – أبناء) وأبناء الضباط المستمرين او المتقاعدين وأبناء منتسبي وزارة الداخلية والأقليات الصائبة تقديم مستند اثبات الحالة الذي يثبت ذلك.
- سيتم ابلاغ من تتوافر فيهم الشروط وضوابط التعيين بمكان وتاريخ المراجعة لكي يتمكن من اجراء الاختبارات المقررة ( كالفحص الطبي واللياقة والمقابلة ) عن طريق ارقام هواتفهم.
- علي المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية لأنه سيتم تبليغه بالحضور لإكمال باقي الإجراءات
- أخيرا للاستفسار عن حالة الطلب وكافة الأمور المتعلقة به يمكنك الاتصال برقم مديرية التطوع 590 اثناء الدوام الرسمي الخاص بالتقديم في قوات حرس الحدود العراقية 2023.
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