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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم في المقال التالي
عمر شويل - جدة قد يكررالشخص المشاركة في مسابقة الحلم 2022 الآتية من مجموعة إم بي سي وهذا مسموح لزيادة الفرص، وفي ضوء إنطلاق مسابقة الحلم يمكن بدء إرسال رسالة في خطوة أولية للفوز، تسمح الرسالة المرّسلة إلى الحلم في تفعيل الإشتراك وهذا يتطلب تقديم إجابة صحيحة لسؤال واحد تم إقتراحه على المشترك ضمن رسائل الـSMS التي يرسلها المنظم، لذا، كان السؤال الاكثر شيوعاً هو كيف يمكنني الاشتراك والفوز في مسابقة الحلم؟ وفي التفاصيل الواردة هنا ستقودك بكل تأكيد إلى معرفة الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم وما يتعلق بإرسال رسالة عليه.
أعلنت مسابقة الحلم، عن دخول الموسم الجديد للبرنامج التفاعلي لعام 2022، مؤكدة ان نسخة هذا الموسم تتضمن عدد جوائز أكبر وأحلام أكثر سوف تتحقق تنتظر جميع المشتركين في الحلم، ينص الاشتراك كما أعلنها المنظم من خلال إرسال رسالة نصية عبر الجوال تحتوى على كلمة، حلم ، على الارقام المرادفة لبلد المشترك، وقد تم الإعلان عن الفائز بجائزة الحلم لشهر نوفمبر لسعيد الحظ ١٥٠ ألف دولار كاش الذي ذهبت اليه الجائزة النقديمة من نصيب الرابح علي حمد آل منصور من نجران، المملكة السعودية.
إنطلاق تحديث مسابقة الحلم
تحديث مسابقة الحلم، ظهرت المسابقة مجدداً على شاشة mbc من خلال البرنامج الاذاعي صدى الملاعب لمقدمه مصطفى الآغا، وتنتظر المشتركين فرص ربح يومية على اساس جوائز نقديمة، ووفقا لمجموعة المسابقة، تم السماح بالاشتراك عبر الرسائل القصيرة لدخول السحوبات المتفرقة في الحلم ويجب الإجابة على سؤال على الأقل لإدراج رقم المتسابق ضمن نظام السحب الكمبيوتري، وتتم المشاركة في مسابقة حلم عن طريق إرسال رسالة نصية بها عبارة حلم او Dream او عن طريق تطبيق الحلم، ويؤكد المشرف على السحوبات مصطفى الأغا ان موسم مسابقة الحلم 2022 تبلغ ميزانية جوائزه 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات التي يعلن عنها المنظم ويمكن مضاعفة فرص الفوز بإرسال رسائل اكثر خلال فتر التأهل في السحب بما بمنح الاحتفاظ بكامل الفرص التي جمعها في نفس فترة المسابقة.
كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم
للبحث عن طريقة التسجيل في مسابقة الحلم mbc، يرجى معرفة أنه يجب إرسال رسالة قصيرة متضمنة حلم او dream او reve على الأرقام المرادفة لبلد المشترك والمقيدة بشركة الاتصالات التي ينتمي لها الراغب بالاشتراك، ويمكن التسجيل والاشتراك في الحلم من من مجموعة دول عربية مثل السعودية، مصر، الإمارات، العراق، ، فلسطين، المغرب، البحرين، ويتحقق الاشتراك الفعلي بعد الإجابة على الأسئلة العامة بشكل صحيح بحد أدنى سؤال واحد لتفعيل الاشتراك بإرسال رسالة في جميع مواسم مسابقة الحلم من إم بي سي جروب.
مع بداية موسم الحلم يبحث بعد الاشخاص عن آلية الاشتراك من خلال الخدمة الاشتراكية( يومية) حيث يتم خصم قيمة الاشتراك من رصيد الهاتف يومياً، ويكون أول يوم للمشترك في خدمة الاشتراك الذاتي من الحلم مجاني، على ان تحتسب تكلفة الاشتراك من اليوم التالي.
شروط مسابقة الحلم
- أقارب المنظم والعاملين معه وصولاً للدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أقاربهم حتى الدرجة الرابعة لا يحق لهم الاشتراك.
- يحق للجميع من كل دول العالم طب الاشتراك والبالغين سن الرشد بموجب قانون الجنسية في دولهم أو قانون الإمارات العربية ( أيهما أعلى)
- إذا كان الفائز شخص قاصر ينوب عنه الوالدين أو الوصي الشرعي لتسلم الجائزة بشرط تقديم المستندات ووثائق الهوية الثبوتية الخاص بهم.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم إم بي سي
يمكنك البحث في جدول الأرقام التالية لإختيار الرقم المرادف للبلد المُقيم به، لبدء الاشتراك في الحلم وهي كالآتي
|رقم البحرين
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|رقم السعودية
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|العراق
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|رقم الإمارات
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|رقم فلسطين
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رقم مسابقة الحلم 2022 2023
- رقم الحلم من مصر 95458، المخصص للاستخدام عبر خط فودافون، اتصالات، أورنج
- رقم الاشتراك بالحلم من جمهورية سوريا Syriatel 1565 تكلفة الرسالة 75 ليرة
- او عبر MTN 1555 تكلفة الرسالة 75 ليرة.
- رقم الحلم في اليمن 2622، 87602 الشركات: yemen mobile ،MTN التكلفة لكل رسالة 150 ريال
- الاشتراك من رقم الأردن 98858 Umniah ZAIN
- رقم الحلم للاتصال الدولي يكون 0088216101092 وذلك عبر GSM ويكون قيمة الاشتراك حسب التعريفة الدولية.
مسابقة الحلم
يبحث الجمهور عن رقم مسابقة الحلم 2022 mbc للاشتراك من خلال الرسائل النصية وهي أفضل آلية اشتراك كطريقة متبعة لاختيار الشخص متى يشارك وعدد المرات بخلاف الاشتراك عبر موقع mydream.mbc.net من خلال الأنترنت إذ يكون الاشتراك في مسابقة الحلم على أساس يومي( تلقائيا)، إذ عليهم كراغبين بالتسجيل والاشتراك في الحلم هو إرسال كلمة حلم في رسالة قصيرة الى أرقام الحلم المرادفة لدولتهم، التي تتبع جهة الاتصالات المنتمين لها( شركة المحمول) ثم الإجابة على سؤال واحد، وهكذا يكون المشترك ضمن التسجيل بشكل صحيح في المسابقة التي تطلقها mbc وبالتالي يعطيه الحق لدخول نظام السحوبات فيها وجميع السحوبات التي يجريها المنظم في المستقبل، وكان تسجيل الحلم إعتبارا من 24/01/2022 ويستمر حتى 22:59:59 من 29/12/2022 (“تاريخ الاغلاق”).
نتمنى ان يكون مقال مسابقة الحلم mbc 2021 مفيداً لكم، حيث تم تضمينه برقم مسابقة الحلم الذي هو محل بحث كبير من الجمهور، كما قدمنا الرابط المخصص للحلم على موقعها الرسمي، كما جاء في السطور أعلاه التسجيل في المسابقة بطرق مختلفة حتى تكونوا قادرين للانضمام للبرامج وفق أنسب الطرق.
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