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عمر شويل - جدة قد يكررالشخص المشاركة في مسابقة الحلم 2022 الآتية من مجموعة إم بي سي وهذا مسموح لزيادة الفرص، وفي ضوء إنطلاق مسابقة الحلم يمكن بدء إرسال رسالة في خطوة أولية للفوز، تسمح الرسالة المرّسلة إلى الحلم في تفعيل الإشتراك وهذا يتطلب تقديم إجابة صحيحة لسؤال واحد تم إقتراحه على المشترك ضمن رسائل الـSMS التي يرسلها المنظم، لذا، كان السؤال الاكثر شيوعاً هو كيف يمكنني الاشتراك والفوز في مسابقة الحلم؟ وفي التفاصيل الواردة هنا ستقودك بكل تأكيد إلى معرفة الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم وما يتعلق بإرسال رسالة عليه.

أعلنت مسابقة الحلم، عن دخول الموسم الجديد للبرنامج التفاعلي لعام 2022، مؤكدة ان نسخة هذا الموسم تتضمن عدد جوائز أكبر وأحلام أكثر سوف تتحقق تنتظر جميع المشتركين في الحلم، ينص الاشتراك كما أعلنها المنظم من خلال إرسال رسالة نصية عبر الجوال تحتوى على كلمة، حلم ، على الارقام المرادفة لبلد المشترك، وقد تم الإعلان عن الفائز بجائزة الحلم لشهر نوفمبر لسعيد الحظ ١٥٠ ألف دولار كاش الذي ذهبت اليه الجائزة النقديمة من نصيب الرابح علي حمد آل منصور من نجران، المملكة السعودية.

إنطلاق تحديث مسابقة الحلم

تحديث مسابقة الحلم، ظهرت المسابقة مجدداً على شاشة mbc من خلال البرنامج الاذاعي صدى الملاعب لمقدمه مصطفى الآغا، وتنتظر المشتركين فرص ربح يومية على اساس جوائز نقديمة، ووفقا لمجموعة المسابقة، تم السماح بالاشتراك عبر الرسائل القصيرة لدخول السحوبات المتفرقة في الحلم ويجب الإجابة على سؤال على الأقل لإدراج رقم المتسابق ضمن نظام السحب الكمبيوتري، وتتم المشاركة في مسابقة حلم عن طريق إرسال رسالة نصية بها عبارة حلم او Dream او عن طريق تطبيق الحلم، ويؤكد المشرف على السحوبات مصطفى الأغا ان موسم مسابقة الحلم 2022 تبلغ ميزانية جوائزه 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات التي يعلن عنها المنظم ويمكن مضاعفة فرص الفوز بإرسال رسائل اكثر خلال فتر التأهل في السحب بما بمنح الاحتفاظ بكامل الفرص التي جمعها في نفس فترة المسابقة.

كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم

للبحث عن طريقة التسجيل في مسابقة الحلم mbc، يرجى معرفة أنه يجب إرسال رسالة قصيرة متضمنة حلم او dream او reve على الأرقام المرادفة لبلد المشترك والمقيدة بشركة الاتصالات التي ينتمي لها الراغب بالاشتراك، ويمكن التسجيل والاشتراك في الحلم من من مجموعة دول عربية مثل السعودية، مصر، الإمارات، العراق، ، فلسطين، المغرب، البحرين، ويتحقق الاشتراك الفعلي بعد الإجابة على الأسئلة العامة بشكل صحيح بحد أدنى سؤال واحد لتفعيل الاشتراك بإرسال رسالة في جميع مواسم مسابقة الحلم من إم بي سي جروب.

مع بداية موسم الحلم يبحث بعد الاشخاص عن آلية الاشتراك من خلال الخدمة الاشتراكية( يومية) حيث يتم خصم قيمة الاشتراك من رصيد الهاتف يومياً، ويكون أول يوم للمشترك في خدمة الاشتراك الذاتي من الحلم مجاني، على ان تحتسب تكلفة الاشتراك من اليوم التالي.

شروط مسابقة الحلم

أقارب المنظم والعاملين معه وصولاً للدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أقاربهم حتى الدرجة الرابعة لا يحق لهم الاشتراك.

يحق للجميع من كل دول العالم طب الاشتراك والبالغين سن الرشد بموجب قانون الجنسية في دولهم أو قانون الإمارات العربية ( أيهما أعلى)

إذا كان الفائز شخص قاصر ينوب عنه الوالدين أو الوصي الشرعي لتسلم الجائزة بشرط تقديم المستندات ووثائق الهوية الثبوتية الخاص بهم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم إم بي سي

يمكنك البحث في جدول الأرقام التالية لإختيار الرقم المرادف للبلد المُقيم به، لبدء الاشتراك في الحلم وهي كالآتي