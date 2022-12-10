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عمر شويل - جدة فاعليات مهرجان «أم الإمارات» مستمر لمدة 10 أيام، تحتفل دولة الأمارات أبتدأ من يوم الخميس 9 ديسمبر 2022 حتى يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2022، ويقام في ستة مواقع ، بما في ذلك كورنيش أبوظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقديم أقوى البرامج المتنوعة المليئة بالعروض والأنشطة الترفيهية، كما تقدم فنون الطهي والتسوق والحفلات الموسيقية والغنائية، والتسوق للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

فاعليات مهرجان «أم الإمارات» مستمر لمدة 10 أيام أبتدأ من 9 ديسمبر حتى 18 ديسمبر

وسيذاع بالهواء الطلق على كورنيش أبوظبي حيث يحتفل الجميع بقدوم عام جديد وتوديع عام راحل، وينعقد المهرجان سنويا بالإمارات حيث يلقب مهرجان ام الامارات ابوظبي باسم مهرجان صاحبة السمو الشيخة فاطمة، رعاها الله وحفظها من كل سوء، زوجة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”،

كم سعر تذكرة مهرجان ام الامارات 2022

يتم الحجز إليكترونيا ” أون لاين ” ومن شباك التذاكر بالمهراجان وقد حددت الدولية أسعار التذاكر لجميع الفئات العمرية، وقامت بأسعاد المواطينين ورسم البسمه على وجه كبار السن تحديدا البالغ عمرهم 60 أكثر والأطفال أقل من سن 4 سنوات حضورفاعليات المهرجان مجاناً وهذه لفته طيبة منهم

يتم الحجز أنلاين من عمر4 سنوات – 59 سنة تكلفة التذكرة 30 درهم إماراتي.

يتم الحجزمن (شباك التذاكر) من عمر 4 سنوات – 59 سنة 35 درهم إماراتي.

الأطفال تحت عمر 4 سنوات وأصحاب الهمم، والبالغين 60 فأكثر.مجاناً.

طريقة حجز تذكرة مهرجان ام الامارات 2022

يوفر المهرجان للجميع الحجز وشراء الذاكرعن طريق زيارة الموقع الإليكتروني الخاص بالمهرجان حيث يسهل على الجميع بالحجز من المنزل ولا يوجد حجز عن طريق مكاتب أدارية.

الدخول مباشرة إلى موقع مهرجانأم الامارات الإليكتروني: “من هنا“.

يجب عليكم التعرف على الأنشطة والفعاليات الخاصة التي سوف تقام بالمهرجان.

ثم النقر على خيار شراء التذكرة الآن.

تحديد فئة ورقم التذكرة المرغوب حجزها على حسب الفئه العمرية.

الضغط على خيار البحث عن التذاكر.

قراءة كافة المعلومات والشروط الخاصة بالحضور.

تعبئة وملئ المعلومات المطلوبة الظاهر أمامكم

النقر على حفظ للدخول إلى المهرجان.

فعاليات مهرجان ام الامارات 2022

سينال أعجاب الكثير من المواطنين حيث يتوافر به كافة أنواع الترفيه للكبار والصغار حيث يجبر الجميع على تغير الحالة المزاجية والنفسية لهم عند مشاهدة ومشاركة الأنشطة التي تعرض لهم داخل المهرجان.