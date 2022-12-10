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عمر شويل - جدة متى تظهر نتائج قرعة أمريكا 2023 / 2024 الهجرة العشوائية التي يترقبها الملايين حول العالم، وخاصة العرب الذين سجلوا في الفترة الماضية، ويتمنون أن يكون من الفائزين، حيث تعلن نتائج القرعة الأمريكية بفوز 50 ألف شخص سنوياً، بعدها تحدد الحكومة الأمريكية عدة ضوابط أخيرة للقبول في الهجرة، منها على سبيل المثال اجتياز المقابلة الشخصية، والتي يتم فيها سؤال المتقدم عن بعض الأمور البسيطة، فى الغالب معظم المرشحين يمرون من المقابلة الشخصية بنجاح.

متى تظهر نتائج قرعة أمريكا 2023 / 2024 الهجرة العشوائية بعد التعديل

حددت وزارة الخارجية الامريكية موعد محدد لظهور نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلي الولايات المتحدة الامريكية، المقرر لها يوم السابع من شهر مايو 2023، لذا يمكنكم الدخول مباشرة إلى الرابط الخاص بالوزارة للاستعلام عن النتيجة سواء بالقبول أو بالرفض، عبر الرابط التالي (dvprogram.state.gov).

كيفية الحصول علي نتائج القرعة للهجرة العشوائية للأمريكا

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة ظهور قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب رابط موقع الهجرة العشوائية .

. الضغط علي كلمة check status.

بعدها كلمة continue.

كتابة رقم التأكيد الذي تم الحصول علية في يوم التسجيل.

تدوين أسمك واسم العائلة كما هو مكتوب في ورقة التسجيل مع علامات الترقيم التي تحتوي عليها.

تسجيل تاريخ الميلاد ثم كتابة الكود المرئي أمامك علي الشاشة.

بعدها النقر علي كلمة submit.

أخيرا يتم انتظار ظهور النتيجة ومعرفتك بالقبول او الرفض علي الفور.

أسماء الفائزين في القرعة الامريكية 2023 / 2024

يتم ظهور أسماء المرشحين للهجرة العشوائية كل عام في الاسبوع الاول من شهر مايو، بعدها يبدأ الشخص فى إستكمال إجراءات القبول، بداية من تجهيز المستندات المطلوبة وحضور المقابلة الشخصية، وبعض الإجراءات الأخري، لهذا نوافيكم بأسماء المقبولين في الهجرة العشوائية لأمريكا في موعدها المحدد عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، حيث تتميز الهجرة العشوائية بالعديد من المزايا التي يمكنكم الاطلاع عليها عبر الرابط التالي مميزات الهجرة العشوائية لأمريكا.

كم عدد تأشيرات الهجرة العشوائية للأمريكا الممنوحة لكل دولة

حدد الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الاعداد لكل دولة تستقبلهم الولايات المتحدة الأمريكية كل عام جاءت هذه الأعداد على النحو التالي:

جمهورية مصر العربية 6005 فرد.

جزر القمر 10 فقط.

الجزائر 6001 فرد.

مملكة البحرين 15 شخص.

المغرب عدد 4138 شخص.

سلطة عمان حوالي 27 شخص.

اليمن1651 شخص.

قطر 90 شخص.

العراق 1512 شخص.

موريتانيا 158 شخص.

المملكة العربية السعودية 944 شخص.

جيبوتي عدد 187 فرد.

الاردن حوالي 917 فرد.

لبنان عدد 320 فرد.

الكويت 222 فرد.

سوريا حوالي 483 فرد.

الإمارات العربية المتحدة 275 شخص.

الصومال عدد 435 شخص.

ليبيا حوالي 311 شخص.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح متى تظهر نتائج قرعة أمريكا 2023 / 2024 الهجرة العشوائية بعد التعديل.