مسابقه الحلم للجوائز الدولارية.. أرقام مشاركة سحب الحلم

مسابقه الحلم للجوائز الدولارية هي واحدة من كبري المسابقات التي تلقي اهتمام كبيراً بجميع دول الوطن العربي، وتلقى المسابقة شعبية كبيرة فئة كبيرة من المشاركين من المواطنين والمواطنات في كل مكان من أجل الفوز والحصول علي الجوائز الدولارية الكبيرة التي توفرها المسابقة لجميع المتسابقين، ويستطيع جميع الأفراد من جميع الدول مثل مصر والسعودية والكويت وعمان والسودان وغيرهم من الدول الاشتراك في مسابقة الحلم عبر أرقام مخصصة لكل دولة علي حدة، فقد فاز الكثيرون من هذه الدول وتحققت أحلامهم بالحصول علي جوائز مالية كبيرة، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقه الحلم للجوائز الدولارية.

مسابقه الحلم للجوائز الدولارية

يستطيع جميع الأفراد من الجنسين الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول علي فرصة حقيقية للفوز بعدد من الجوائز الدولارية الكبيرة وسوف نوضح لكم أرقام المشاركة في مسابقة الحلم:

أرقام المملكة العربية السعودية من الشبكات التالية: زين 755505، موبايل 650444، ليبار 313131، شبكة فجين موبايل 300300، الثريا 0088216101074.

مسابقة الحلم من مصر تكون من خلال الاشتراك عبر الأرقام التالية: اتصالات 95450، شبكة فودافون 95450، أورانج 95450.

بالكويت يتم الاشتراك في الحلم عن طريق هذه الأرقام الآتية: زين 96922، فيفا 50640، شبكة جي إس إم 4141.

سحب الحلم من دولة الإمارات يتم عبر المشاركة من الأرقام التالية: شبكة الاتصالات 6070، دو ‏ 3636.

من دولة المغرب يتم الاشتراك في سحب جوائز مسابقة الحلم من الأرقام التالية: نوي 9669، أورانج 9669.

المقيمين في العراق يتم الاشتراك في سحب الحلم من خلال تلك الأرقام: الخلية الآسيوية 2266، كورك 2180، شبكة زين 2833 120.

من الأردن الهاشمية يتم المشاركة في مسابقة الحلم عبر هذه الأرقام: شبكة أورانج 98880، أمنية 98858، زين 98858 70.

أرقام دولة تونس يكون الاشتراك برسالة عن طريق هذه الأرقام: شبكة اتصالات تونس 85988، شبكة اوريدو 85988، أورانج 85988.

كيف اشترك في الحلم بطريقة صحيحة؟

يتم التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، علي أن يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join أو كلمة dream على الرقم المرادف للبلد في حالة توفر خدمة الاشتراك في البلد المتوفر لها أرقام، وعند الاشتراك سوف يتلقى المشارك رسالة ترحيب تحتوي على كافة التفاصيل المرتبطة بالخدمة تليها وصول رسالة المحتوى التي سيصل للمشارك يوميًا تحمل فرص للسحوبات الحلم، وقد أوضحت المسابقة أن المشاركة متاحة لجميع الأفراد من أي مكان من خلال أرقام المسابقة التي تم توضيحها لجميع المتسابقين.