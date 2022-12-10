ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس جيبوتى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، فى الرياض اليوم، مع إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتى، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.





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