دبلوماسية أمريكية تشيد بالتشيك لجهودها فى دعم سيادة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أشادت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان فى لقائها مع مستشار الأمن القومى التشيكى لرئيس الوزراء توماس بوجار فى براغ بالحكومة التشيكية لجهودها القوية فى دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومساهماتها فى تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيان على موقعها الإلكترونى اليوم السبت- أن شيرمان وبوجار ناقشا التعاون الدفاعى الثنائى وأمن الطاقة بين البلدين. كما التقت شيرمان بالعديد من المسئولين الأوروبيين فى جولتها الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية لتعميق التعاون الثنائى والدولى وللتأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

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