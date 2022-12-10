العالم اليوم - كاين يعادل روني في عدد الأهداف الدولية لإنجلترا 

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 11:27 مساءً - عادل مهاجم إنجلترا هاري كاين الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية في صفوف "الأسود الثلاثة" المسجل باسم واين روني، رافعاً رصيده إلى 53 هدفا بإدراكه التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا (1-1) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وجاء هدف كاين من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54 من المباراة.

وبلغ كاين (29 عاما) مهاجم توتنهام هذا الرقم خلال مباراته الرقم 80، في حين سجل روني مهاجم إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق هدفه الـ53 في مباراته الرقم 115، ثم خاض 5 مباريات إضافية قبل اعتزاله.

وافتتح كاين رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع انكلترا خلال الفوز على ليتوانيا 4-صفر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدلاً من روني بالذات.

وكان كاين هداف مونديال روسيا برصيد 6 أهداف، وبات افضل هداف لمنتخب بلاده في البطولات الكبرى حيث رفع رصيده إلى 11 هدفاً (12 حالياً) عندما سجل الهدف الثالث لإنجلترا في مرمى السنغال (3-صفر) متخطياً الرقم السابق المسجل بإسم غاري لينيكر.