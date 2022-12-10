واشنطن تستضيف اجتماع كبار مسؤولى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والهادئ

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لاستضافة الاجتماع غير الرسمى لكبار المسؤولين فى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ، وهو اجتماع افتتاحى للعام الذى تستضيفه الولايات المتحدة فى 2023.





وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم السبت - بأنه فى هونولولو، هاواى، جمعت الولايات المتحدة كبار المسؤولين والوفود من 21 دولة عضو فى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ للبناء على نتائج اجتماع القادة الاقتصاديين لأبيك 2022 ولمشاركة أولوياتنا لعام 2023 مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الآخرين.

والتقى المسؤولون الأمريكيون أيضًا بمجموعة من الممثلين عن المجتمع المحلى لإثبات كيف أن المشاركة مع منطقة إببك تدعم الازدهار الاقتصادى للأمريكيين، وتوسع مشاركة المرأة فى الاقتصاد العالمى، وتدعم الابتكار الأمريكى فى الاقتصاد الرقمى.

وتوضح استضافة منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ فى عام 2023 التزام الولايات المتحدة الدائم بالنمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعد التعامل مع اقتصادات المنتدى أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمثل الأعضاء حوالى 40 فى المائة من سكان العالم وما يقرب من نصف التجارة العالمية.

وأضاف البيان أنه اعتبارًا من عام 2021، كان زملاؤنا من أعضاء منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ وجهة لأكثر من 60 فى المائة من صادرات السلع الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبعة من أكبر 10 شركاء تجاريين للولايات المتحدة هم أيضًا أعضاء.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى البناء على هذه النجاحات خلال عامنا كمضيف تحت شعار "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع". كما قال وزير الخارجية أنتونى بلينكن - خلال التسليم الرسمى للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ إلى الولايات المتحدة - "سيركز عملنا مع اقتصادات المنتدى على الأولويات فى المجالات التالية: بناء منطقة مرنة ومترابطة تعمل على تعزيز الازدهار الاقتصادى على نطاق واسع وتمكين بيئة مبتكرة لمستقبل مستدام والتأكيد على مستقبل منصف وشامل للجميع.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى البناء على النجاحات المشتركة واستضافة المزيد من اجتماعات المنتدى فى بالم سبرينجز، كاليفورنيا (فبراير 2023)؛ وفى ديترويت، ميشيغان (مايو 2023)؛ وفى سياتل، واشنطن (أغسطس 2023)؛ وفى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا (نوفمبر 2023).