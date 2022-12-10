مستشار الدفاع الأوكرانى: نجحنا فى إبعاد القوات الروسية عن مدن استراتيجية

جدة - نرمين السيد - قال مستشار وزير الدفاع الأوكرانى يورى ساك، إن قوات بلاده نجحت عبر الصواريخ الدقيقة، فى إبعاد القوات الروسية عن المدن الاستراتيجية، فى إشارة إلى مدينة "ميكولايف"، جنوب أوكرانيا.





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