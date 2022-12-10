رسوم المرافقين 1444-2023 تعرف على طريقة الاسترداد وخطوات التقسيط

يوجد هناك الكثير من الاستفسارات حول رسوم المرافقين، الفئات المستثناة من دفع الرسوم، وإلغاء الرسوم الخاصة بالمرافقين، وكيفية استرداد هذه الرسوم أيضًا، ولكن الأمر الذي أثار عدة خلافات على جميع المستويات بالمملكة العربية السعودية، هو فرض المملكة رسوم خاصة على المرافقين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن فى حقيقة الأمر أنه لم تكن هناك أي قرارات خاصة بشأن إلغائها أو تخفيضها.

الفئات المستثناة من دفع رسوم للمرافقين

توجد عدة فئات مستثناة من دفع الرسوم وهم كالتالي:

اول المستثنين من دفع الرسوم هم أبناء السعوديات المتزوجات من أزواج أجانب.

والزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودى.

كما يحصل الطلاب الحاصلين على منح دراسية داخل المملكة من فرض رسوم عليهم.

والطالب المقدم في الكلية الحربية بالمملكة العربية السعودية.

العمال المتعاقدون عن العمل في الجهات الحكومية.

زوجة المقيم بالسعودية، ولكن بشرط ألا يكون عمر الأطفال لديهم زاد عن ثمانية عشر عاماً.

موظفي السفارة،وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أيضًا.

كيفية استرداد رسوم المرافقين إلكترونيًا

توجد عدة خطوات لاسترداد الرسوم الخاصة بك إلكترونيًا والذي قامت المملكة بتوفيرها لتسهيل الأمر أكثر على من يقوم بدفع الرسوم وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم قم بإدخال الإسم الخاص بالمستخدم وكلمة المرور .

قم بتحديد القطاع الخاص بالجوازات.

ثم انقر فوق خانة خدمات الدفع الإلكتروني.

بعدها سيتم تسجيل البيانات الخاصة بفاتورة الدفع من حسابك المصرفي الخاص.

ثم أكمل باتباع هذه الخطوات لاسترداد قيمة الرسوم الخاص بالمرافق التي دفعتها.

كيفية تقسيط الرسوم للمرافقين

تم إتاحة تقسيط الرسوم، وذلك لتسهيل الأمر عليهم ويمكنك الحصول عليها من خلال تتبع تلك الخطوات التالية :