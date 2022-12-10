منصة قوي تسجيل دخول أفراد لخدمات نظام العمل بالسعودية

منصة قوي تسجيل دخول أفراد، حيث تعد منصة قوي واحدة من أهم المنصات الخدمية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعمل منصة قِوَى علي توفير خِدْمَات تساعد الجميع من إنهاء جميع الخِدْمَات المرتبطة بالعمل بكل سهولة وبأتمته كاملة، فمن الجدير بالذكر أن الخِدْمَات المقدمة عن طريق منصة قِوَى تهدف إلى تعزيز عملية التحول الرقمي، وتسهيل القدرة علي إنجاز الخِدْمَات، والسرعة في اتخاذ القرار، وزيادة وتحسين مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتطوير تجارِب المستفيدين، وعبر خطوات إلكترونية سوف نوفر لكم منصة قوي تسجيل دخول أفراد.

منصة قوي تسجيل دخول أفراد

يستطيع جميع المستفيدين من أفراد ومنشآت داخل المملكة العربية السُّعُودية، الاستفادة من جميع خِدْمَات منصة قوي باتباع الخطوات الآتية:

يجب الولوج مباشرة إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة قوي.

تطلب المنصة إدراج رَقَم الهُوِيَّة أو البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد بالمكان المخصص لذلك.

الضغط علي تبويب (استمرار).

تقوم المنصة آليا بتسجيل الدخول لحساب المستفيد إلكترونيا، وتمكينه من تنفيذ العديد من المهام التي تخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتنفيذ أي خدمة في أي وقت علي مدار اليوم ومن أي مكان يرغب به كل مستفيد.

منصة قوي تسجيل جديد

بإمكان جميع الأفراد والمستفيدين من خِدْمَات منصة قوي التابعة لوزارة الموارد البشرية، أن يقوموا بتسجيل حساب جديد في المنصة، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة قوي: تسجيل دخول.

الضغط علي تبويب (تسجيل حساب جديد).

تحتاج المنصة إلى إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية للمواطنين أو إدخال رَقَم الإقامة للوافدين.

إدخال تاريخ الميلاد بالهجري باليوم والشهر والعام.

الضغط علي أيقونة (تأكيد بياناتي).

ينبغي إلى كل مستفيد أن يقوم بتفعيل حسابه من خلال رَقَم الجوال المسجل في منصة أبشر من أجل الاستفادة من جميع خِدْمَات منصة قِوَى.

ما هي خِدْمَات منصة قوي؟

وعدد آخر من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها المنصة تحت رِقابة وإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.