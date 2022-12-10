نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تُتيح منصة قوى لتوثيق العقود في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر المنصات التابعة لها أو من خلال الموقع الرسمي ومن بينها إطلاق منصة قوى لتوثيق العقود في إطار حرصها على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل سواء أكان من السعوديين أو الوافدين الأجانب، وتتميز المنصة غيرها من المواقع بسرعة إتمام الخدمات والإجراءات.

وتتعاون الوزارة مع الكثير من المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتسهيل توثيق العقود على الموظفين أو أصحاب المنشآت وتجمع البيانات اللازمة إلكترونيًا سواء من خلال وزارة العدل السعودية أو من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة قوى للاستعلام عن المزيد من الخدمات والموافقة أو رفض بنود العقد.

مميزات منصة قوى لتوثيق العقود

أكدت الوزارة على أنه توجد العديد من المميزات في منصة قوى لتوثيق العقود في المملكة العربية السعودية من بينها:

تشارك المنصة في تحسين بيئة العمل من خلال تقديم اللوائح النموذجية ووضع خطط استراتيجية تضمن حقوق كافة الأطراف.

يمكن الحصول على إصدار تأشيرات مهنية مختلفة سواء المؤقتة أو التي تخص النساء.

توثيق العقود وإدارتها والحصول على خدمات نقل الموظف أو التابع.

يمكن أيضًا تغيير المهنة دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل.

الحصول على العديد من الأدوات التي تساعد في إدارة رخصة العمل للموظفين.

طريقة توثيق العقود عبر منصة قوى

إذا كان لديك حساب في منصة قوى فيمكن بسهولة توثيق وإدارة العقود، وحتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات يرجى اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة قوى.

اختيار تبويب حساب المنشأة.

ثم ينتقل المستفيد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية للموقع.

اختيار حساب المنشأة.

أكتب بيانات المنشأة بالتفصيل.

ثم إضافة بيانات الموظفين، فإن كان سعودي فلا بد من إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، أما في حال المقيمين فيتعين إدخال رقم الإقامة سارية المدة وتاريخ الميلاد بناءً على التقويم الميلادي يليها كتابة رقم الجوال الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني وكتابة كافة تفاصيل عقد العمل مثل الفترة ومدة الساعات وما هي قيمة الالتزامات المالية، وبعد المراجعة بدقة يتم إرسال الطلب ليحصل عليه الموظف بعد تسجيل دخوله ويرفض أو يوافق عليه.