نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي التمويل الإسلامي بقيمة 200 الف ريال بدون كفيل لفئات عديدة في المقال التالي

يقدم بنك الراجحي الإسلامي كافة أنظمة التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد بنك الراجحي من أفضل وأكبر البنوك والمصارف التمويلية داخل المملكة العربية السعودية ويمتد قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية لأبناء المملكة مع تسهيل سبل السداد. نموذج التمويل الشخصي من بنك الراجحي الإسلامي لتعبئة نموذج التمويل الشخصي من بنك الراجحي الإسلامي اتبع مايلي: فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

النقر على التمويل الشخصي من أعلى واجهة الصفحة الرئيسية.

سيظهر أمامك النموذج قم بتعبئة البيانات الشخصية المتمثلة في إدخال رقم الهوية الوطنية واسم العميل والجنس.

قم بإدخال الراتب الشهري الأساسي دون حوافر أو مكافئات أو عمولة.

يتم تحديد ما إذا كان لك حساب بنكي أم لا.

كتابة مجموعة من المعلومات الخاصة بك، مثل بعض المعلومات المتعلقة بالراتب الشهري، وتوضيح نوع التمويل الذي تريده.

لا بد أن يوجد سبب يستحق الحصول على القرض الشخصي لتمويل مشروع معين، أو ما شابه.

تعبئة بيانات الاتصال كرقم الجوال، والايميل الخاص بك.

ثم قم بمراجعة جميع البيانات المدونة داخل الطلب، ثم اضغط علي زر الإرسال.

انتظر الرد، حيث لا يتجاوز الرد سبعة أيام كحد أقصى ويتم الرد على العميل من خلال الرسائل النصية أو من خلال التواصل عن طريق البريد الإلكتروني. ما الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي؟ يتميز بنك الراجحي الإسلامي بسهولة وبساطة إجراءاته وتتمثل تلك الإجراءات في: يشترط أن يكون مقدم الطلب اصغر من ٦٠ عام لقبول طلب التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل قيمة ٢٠٠٠ريال سعودي.

يشترط مرور ٣٠ يوم عن انضمام العميل للعمل في إحدى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص.

ارفاق مستند مختوم يوضح الراتب الشهري للعميل.

ارفاق مستند للموافقة على تحويل الراتب الشهري للعميل.

ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي الموجودة على الصفحة الرئيسية لبنك الراجحي الإسلامي وإدخال كافة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

هكذا وقد انتهينا من ذكر شروط الحصول علي التمويل الإسلامي من الراجحي. عمر شويل - جدة التقديم علي التمويل الإسلامي بقيمة 200 الف ريال بدون كفيل لفئات عديدة - ثقفني عروض ايكيا مطابخ 2023 في السعودية أفضل حلول لمطابخ عملية

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