نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر 1444 في المقال التالي
خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر، قامت وزارة التعليم السعودي بوضع لوائح وقوانين لكي يتمكن جميع الأجانب المقيمين بالمملكة السعودية من التسجيل من خلال نظام نور، كما أوضحت لأولياء الأمور طريقة إنشاء حساب خاص بهم، حرصت وزارة التعليم السعودي على تقديم خدماتها الإلكترونية لكافة الطلاب سواء كانوا سعودين، أو أجانب يحملون جنسيات أخري.
خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر 1444
حيث أصبحت منصة نور الإليكترونية بوابة هامة للتعليم السعودي، فأصبح الجميع يستخدم الموقع بشكل يومي، بعد انتشار وباء كورونا، حرصت وزارة التعليم على مصلحه أبناء الوطن وغيرهم من الأجانبوقامت بتفعيل منصة نور حيث تيسرًا لهم أعمالهم الدراسه والبحث عن النتائج، حفاظًا على الصحة العامة، وللتقليل من انتشار الوباء.
تسجيل الطلاب بمنصة نور يتم عن طريق الخطوات التالية
- أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص لمنصة نور من هنا.
- ومن ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول كطالب جديد.
- يجب كتابة وإدخال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالطلاب، مثل الأسم بالكامل، تاريخ الميلاد، ومكان الإقامة، واسم المدرسة، الفصل الدراسي.
- ويتم إدخال بيانات ولي الأمر، مع توضيح صلة القرابة.
- كل البيانات التي يتم إدخالها لابد من توثيقها، وذلك عن طريق رفع المستندات إلى المنصة.
- يتم التأكد من صحة كافة البيانات، ومن ثم يتم فتح حساب للطالب، وهكذا يمكنه الاستفادة من خدمات المنصة.
خطوات التسجيل في نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب
- الدخول إلى موقع نور من هنا
- إدخال اسم المستخدم
- إدخال كلمة المرور
- إدخال الرمز التأكيدي
- الدخول إلى نظام نور للنتائج
- بعد الدخول للموقع، سوف تظهر قائمة بها العديد من البيانات الخاصة بالطالب
- من بين البيانات التي على الطالب إدخالها، رقم الهوية ورمز التحقق
- تسجيل المنطقة التي يتعلم فيها الطالب
- تسجيل اسم المدرسة الملتحق بها الطالب بالتفصيل
- ينتظر الطالب بضع دقائق وسوف تظهر النتيجة بالتفصيل
- عادة ما تجد صعوبة في الدخول للموقع بسبب الضغط، لذلك لا داعي للقلق، يمكنك المحاولة مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.