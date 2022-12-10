خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر، قامت وزارة التعليم السعودي بوضع لوائح وقوانين لكي يتمكن جميع الأجانب المقيمين بالمملكة السعودية من التسجيل من خلال نظام نور، كما أوضحت لأولياء الأمور طريقة إنشاء حساب خاص بهم، حرصت وزارة التعليم السعودي على تقديم خدماتها الإلكترونية لكافة الطلاب سواء كانوا سعودين، أو أجانب يحملون جنسيات أخري.

خطوات تسجيل الطلاب الأجانب بنظام نور وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر 1444

حيث أصبحت منصة نور الإليكترونية بوابة هامة للتعليم السعودي، فأصبح الجميع يستخدم الموقع بشكل يومي، بعد انتشار وباء كورونا، حرصت وزارة التعليم على مصلحه أبناء الوطن وغيرهم من الأجانبوقامت بتفعيل منصة نور حيث تيسرًا لهم أعمالهم الدراسه والبحث عن النتائج، حفاظًا على الصحة العامة، وللتقليل من انتشار الوباء.

تسجيل الطلاب بمنصة نور يتم عن طريق الخطوات التالية

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص لمنصة نور من هنا.

ومن ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول كطالب جديد.

يجب كتابة وإدخال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالطلاب، مثل الأسم بالكامل، تاريخ الميلاد، ومكان الإقامة، واسم المدرسة، الفصل الدراسي.

ويتم إدخال بيانات ولي الأمر، مع توضيح صلة القرابة.

كل البيانات التي يتم إدخالها لابد من توثيقها، وذلك عن طريق رفع المستندات إلى المنصة.

يتم التأكد من صحة كافة البيانات، ومن ثم يتم فتح حساب للطالب، وهكذا يمكنه الاستفادة من خدمات المنصة.

خطوات التسجيل في نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب