نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روشن توضح أهداف سباق نصف ماراثون جدة لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة روشن عن أبرز أهداف وتفاصيل سباق نصف ماراثون جدة لعام 2022 في المملكة العربية السعودية وذلك باعتبارها أحد الشركات الرائدة في الدولة، والشريك الرسمي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ويعتبر هذا السباق واحد من أهم الأنشطة الرياضية التي أقيمت من خلال نادي جدة لليخوت ومكن العديد من فئات المجتمع من المشاركة به.

وأشارت الشركة، إلى أنها لم تشترط قدرات أو مستوى لياقة بدني مُحدد للمشاركة سواء أكان في مسافة أربعة كيلو مترات والتي تستهدف الأطفال والعائلات، أو من خلال سباق مسافة عشرة كيلو مترات ونصف المارثون الذي يصل إلى حوالي 21 كيلو متر.

أهداف سباق نصف ماراثون جدة لعام 2022

وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن مشاركة الشركة في هذا السباق يأتي في إطار الوصول للعديد من الأهداف من بينها:

تمكين المواطنين المشاركين من الاستمتاع بالحياة الصحية المثالية والمستدامة في آن واحد.

التشجيع على الرياضة لكافة فئات المجتمع.

تحسين مستوى الأنشطة البدنية والترفيهية للمواطنين والوافدين.

تمكين كافة الأعمار وأصحاب القدرات البدنية المختلفة من المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

وأكد على أن الشركة شاركت في رعاية سباق نصف ماراثون جدة لعام 2022 لدعم رؤية المملكة 2030 والتي تتطلع إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والبدنية في الدولة، وقد قامت الشركة بعقد العديد من الاتفاقيات خلال الفترة الأخيرة والتي تنص على صيانة القبب الرياضية والعمل على تطوير أساليب الترفيه للمواطنين وخصوصًا في مجتمع روشن السكني بالسعودية.

فعاليات نصف ماراثون جدة 2022

وكان هناك العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات التي استمتع بها الأفراد من خلال الحدث الرياضي الجديد في مدينة جدة، كما وُجدت منطقة مُخصصة فقط لتقديم أفضل المأكولات والمشروبات بأسعار مميزة، وأشارت الجهات المنظمة أنها أطلقت العديد من البرامج التدريبية المُجدولة والتي استهدفت كافة المشاركين وأطلقت أيضًا مسار السباق بحيث يمر من خلال حلبة الفورمولا 1.

وكان هناك منطقة ترفيهية والتي بدأت نشاطها قبل انطلاق فعاليات السباق وأُتيحت فرصة الدخول إليها للاستمتاع بكافة الفعاليات المقامة بها للزوار والمشاركين أيضًا وذلك بناءً على توجهات شركة روشن المدعومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.