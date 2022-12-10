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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات دخول منصة مدرستي 1444 وطريقة أداء الاختبار وتسجيل حضور “منصتي مدرستي” في المقال التالي
تهدف منصة مدرستي إلى وتكوين بيئة تعليمية متميزة للطلاب، وتم إنشاءها من قبل وزارة التعليم السعودية لتوفر على طلاب إمكانية التعرف على الخدمات التعليمية، وذلك بشراكة فعالة بين الأسر والمدرسة لتحقيق كافة الاستفادة القصوى الممكنة للطلاب.
تعرف على طريقة إثبات حضور الدروس على منصة مدرستي
- أولًا قم بتسجيل بالذهاب الي رابط المنصة مدرستي.
- ثم قم باختيار أيقونة جدولي وهو المحدد لك من الصفحة الرئيسية.
- ستجد أمامك الجدول الدراسي اليومي على الفور، قم بالضغط على الحصة التي تريد إثبات حضورك بها.
- قم بالضغط على رابط الدرس المخصص والمسجل أمامك ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة التي تريدها، وذلك ليتم إشعار المعلم بحضورك للدرس.
- يمكنك بعدها حضور حصة افتراضية كما تشاء وتكون غير مسجلة.
- ولكن قم بالضغط على أيقونة حضور حصة غير مسجلة، ليتم تحويلك على الفور إلى برنامج مايكروسوفت تميز.
- بعد فتح التطبيق الخاص وتسجيل الدخول علية يتم نقلك إلى الحصة الافتراضية المحددة.
- قم بعدها بالضغط على كلمة الانضمام، ثم انتظر حتى يتم قبول الطلب الخاص بك من قبل المعلم.
- أما الآن فيمكنك التواصل المباشرة مع المعلم من خلال الدردشة الجارية.
ما هي خطوات دخول الاختبار على منصة مدرستي
من خلال عدة خطوات يمكنك دخول الاختبار الخاص بك على منصتي مدرستي:
- قم بالدخول المباشرة إلى موقع منصة مدرستي.
- ثم من الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة الاختبارات الموضحة أمامك.
- قم باختيار الاختبارات المركزية من الصفحة.
- ثم الضغط على إجراء الاختبار الموضح أسفل يسار الشاشة.
- بعدها قم بقراءة الإرشادات والشروط الموضحة ثم الموافقة من خلال نقرك على موافق.
- أخيرًا قم بالضغط على أيقونة بدء الاختبار ليتم البدء على الفور.
كيف يمكنك إنشاء حساب جديد في منصتي مدرستي
توجد عدة خطوات لإنشاء حساب جديد خاص بك على منصة مدرستي وهي كالآتي:
- أولًا قم بالدخول إلى موقع مدرستي.
- ثم اضغط على أيقونة العودة إلى المدارس.
- قم باختيار تسجيل حساب جديد.
- بعدها قم بكتابة البيانات والمعلومات الخاصة بك في الأماكن المخصصة لها مثل، رقم هاتفك، ورقم المنزل، ورقم الهوية.
- ثم اضغط على أيقونة انا لست روبوت.
- ثم إضافة رمز التحقق الموضح، وما عليك سوى الانتظار قليلًا.
- بعدها قم بالضغط على تأكيد الحساب.
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