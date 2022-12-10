اشحن حالا.. طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ID احصل علي 5000 شدة يوميا

لعبة ببجي التي تعتبر أكثر الألعاب الإلكترونية انتشارا منذ عدة أعوام، وهي لعبة جماعية يتم ممارستها عبر الإنترنت عن طريق عدة أشخاص لا يتطلب تواجدهم في مكان واحد، حيث يمكن لأحد الأشخاص أن يلاعب شخص آخر في دولة أخرى، وقد ظهرت هذه اللعبة منذ عام 2007 والتف حولها العديد من الصغار والشباب بل والكبار أيضا، وتتكون هذه اللعبة من 100 لاعب يهدف كل منهم إلى النجاة في نهاية اللعبة، تعرضت اللعبة إلى الحظر في 2019 من قبل الحكومة الهندية بسبب اعتقادها أن اللعبة تدعو إلى، وبعدها أيضا تعرضت اللعبة للحظر في العراق باعتبارها ضارة بالأطفال والمراهقين.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ID

هناك العديد من عشاق لعبة ببجي المتواجدين في كافة أنحاء العالم والراغبين في شحن شدات ببجي 2022 دون صرف الكثير من المال، وهذه الخدمة من الخدمات التي سعت العديد من المواقع في تقديمها، حيث تعمل على شحن الشدات دون رسوم ولكن توجد بعض المواقع الغير آمنة، ويعتبر تطبيق Get UC من التطبيقات التي تتيح إمكانية شحن شدات ببجي مجانا ويتم ذلك بنفس الطريقة التي تتم بها شحن الشدات في المواقع الأخرى، ويمتاز هذا التطبيق بالثقة والأمان والسهولة في الاستخدام، حجم التطبيق صغير جدا لا يستهلك المزيد من مساحة الجهاز حيث يبلغ حجمه 14 ميجا.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق فودافون كاش

توجد طريقة أخرى لشحن شدات ببجي أون لاين عن طريق خدمة فودافون كاش، وذلك باتباع الآتي:

شحن رصيد فودافون كاش بالمبلغ الذي تريده من إحدى مراكز الشحن.

الضغط على الكود *9*100#، واختيار المبلغ المراد شحنه.

الدخول على متجر جوجل بلاي، واختيار طريقة الدفع.

ثم يتم إدخال بيانات البطاقة، والرمز البريدي، والضغط على حفظ.

ثم بغد ذاك يتم الدخول إلى اللعبة، واختيار العملات التي ترغب بالدفع بها والضغط على زر دفع الآن.

أسعار شحن شدات ببجي 2022 في مصر

يبلغ سعر 63 شدة سعر 10.6 جنيه.

بينما يبلغ سعر 198 شدة 48 جنيه.

وقد يصل سعر 690 شدة 160 جنيه.

وبلغ سعر 1995 شدة 400 جنيه.

بينما يصل سعر 4000 شدة 805 جنيه.