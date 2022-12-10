كيكة الموز بالشيكولاتة في 10 دقائق وطعم ولا أروع ب2 موزة فقط بمكونات أقتصادية

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كيكة الموز بالشيكولاتة في 10 دقائق وطعم ولا أروع ب2 موزة فقط بأسهل خطوات ممكنة، إليكم كيفية عمل كيكة الموز لتقدميها لمحبين الشوكولاتة وخاصة الأطفال وجميع أفراد أسرتك كوجبة إفطار أو سناك بعد الغداء أو كحلوي في المساء كما أن معظم الأطفال يفضلون نكهة الشيكولاتة، لذلك يمكنك إضافة نكهة الشيكولاتة مع الموز حتى يقبل أطفالك على تناولها إليكم خطوات ومقادير كيك الموز بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية موجودة في أي منزل . كيكة الموز بالشيكولاتة 2 بيضة متوسطة الحجم.

كوب من الدقيق مع معلقة صغيرة من الملح.

2 حبة موز مهروس.

نصف كوب من الحليب.

1 كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

معلقة صغيرة من بيكنج بودر وكربونات الصوديوم. طريقة عمل كعكة الموز بالشيكولاتة نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية . نخفق كلاً من البيض مع السكر، ونضيف الفانيليا حتى يصبح خليطا ناعماً ويتجانس جميع المكونات معاً. نضيف الزيت والحليب ونقلب حتى يختلط جيداً. نضيف الدقيق والكاكاو، ونقلب بملعقة خشبية حتى يصبح خليط متجانس. نصب الكيك في قالب الخبز، ويخبز في فرن مسخن سابقًا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة حتى ينضج تمامًا وإليكم أيضا كيكة الموز المكرملة. المكونات كيك الموز بالشوكولاتة 2 حبة بيض

2 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب لبن

1/2 ملعقة قرفة ناعمة

2 كوب طحين

1 كوب مسحوق الكاكاو

4 حبات موز ناضج

2 ملعقة باكينج باودر

1 ملعقة باكينج صودا طريقة كيك الموز بكاكاو تخفق كلا من البيضتان والقرفة مع السكر حتى يصبح لون المزيج متداخل جيداً. يضاف إلى الخليط السابق اللبن والزيت ويخفق المزيج جيداً. يضاف المكونات الجافة الطحين والكاكاو والباكينج باودر والباكينج صودا. يهرس الموز جيداً ويضاف إلى المزيج. ينقل مزيج الكيك إلى قالب أو صينية خبز مجهزة. ويخبز في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريباً. يرفع من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد ويقطع كيكة الموز بالشيكولاتة ويقدم. عمر شويل - جدة كيكة الموز بالشيكولاتة في 10 دقائق وطعم ولا أروع ب2 موزة فقط - ثقفني بالتقسيط احصل على سيارة هيونداي اكسنت وسيارة هيونداى النترا مستعمله وبحاله جيدة....سيارات لمحدودي الدخل

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