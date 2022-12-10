طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي 1444، التي تعد من أهم المنصات السعودية التي تخدم الآلاف من المواطنين في المساعدة للحصول على فرص عمل بسرعة كبيرة، كما تبرز المنصة العديد من الأنشطة التطوعية التي تهم المساهمين وأصحاب الوكالات، لهذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني شروط التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي وخطوات التسجيل في المنصة بطريقة صحيحة.

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي 1444

يمكنك الدخول في منصة العمل التطوعي وإتمام عملية التسجيل بعد أدخالك بياناتك الشخصية المطلوبة كالتالي:

الدخول على رابط موقع المنصة الوطنية للعمل التطوعي .

. الضغط فوق أيقونة التسجيل.

سجل البيانات المطلوبة (رقم الإقامة أو رقم الهوية).

كتابة (تاريخ الميلاد و الجنسية).

سجل رمز التحقق.

الضغط على تحقق.

سجل البريد الإلكتروني.

أكتب كلمة المرور.

مراجعة صحة البيانات.

الضغط على توقيع مدونة الأخلاق.

شروط التسجيل في منصة العمل التطوعي 1444

حددت منصة العمل التطوعي عدة شروط بسيطة للقبول في المنصة كان أبرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم مسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

يشترط أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عام.

لا يقل المرحلة التعليمية التي حصل عليها المتقدم عن الثانوية العامة.

يجب أن يكون حاصل على شهادة احترافية في المجالات التطوعية.

ينبغي أن يكون المتقدم له خبرة تؤهله للعمل في أحد تخصصات العمل التطوعي.

يجب أن يكون المتقدم قادر على تحمل صعاب أوضاع العمل التطوعي.

يشترط أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض معدية.

أن لا يتعارض العمل التطوعي مع عمل المتقدم الأساسي.

مشاركة المتطوع في برنامج التدريب.

تخصصات العمل التطوعي

بعد أن تعرفنا على الشروط اللازمة في العمل التطوعي وكذلك طريقة التسجيل في العمل التطوعي، نكشف لكم الآن مجالات العمل التطوعي كالتالي.

تخصصات صحية سياحية. هندسية فن. مجالات سكنية. عمل أداري ومالي. مجالات دينية مجالات رياضية. مجالات التعليم مجالات التسويق.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي 1444 والشروط المطلوبة.