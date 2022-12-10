”نيويورك تايمز”: التوتر الذي تتسبب به أوكرانيا بين ألمانيا وبولندا يهدد وحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أخذ التوتر بين ألمانيا وبولندا في التصاعد وسط عملية تسليم نظام "باتريوت" من برلين إلى وارسو بسبب النزاع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يهدد بتقويض تماسك الناتو والاتحاد الأوروبي.

وكشفت ذلك صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت، مشيرة إلى حقيقة أن المشاكل في العلاقات بين برلين ووارسو نشأت مع اقتراح ألمانيا تزويد بولندا بأنظمة باتريوت، والتي وافق عليها الجانب البولندي بداية.

ومع ذلك، أصرت وارسو بعد ذلك على وضع البطاريات غربي أوكرانيا، وهو ما اعتبر أمرا غير مقبول بالنسبة لألمانيا، حيث "سيتم تشغيل هذه المنظومة من قبل أفراد الناتو".

وذكرت الصحيفة أنه بعد "مخاوف كبيرة من الحلفاء وظهور انتقادات عامة"، يبدو أن الجانب البولندي قد عاد وقبل العرض.

وكانت "رويترز" قد نقلت الأربعاء الماضي، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن برلين ووارسو توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أنظمة باتريوت في بولندا.