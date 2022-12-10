رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو إلى ”تعبئة عامة” في مواجهة مرض ”مقعد وقاتل”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - دعا الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، إلى "تعبئة عامة" من أجل "القضاء" على شلل الأطفال في إفريقيا، حيث يتراجع تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.

وبحسب وثيقة رسمية نشرها "منتدى التلقيح والقضاء على شلل الأطفال في إفريقيا" المنعقد في مدينة ديامناديو الجديدة قرب العاصمة السنغالية دكار، فإنه بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يتم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال ضد شلل الأطفال، حيث ساهم هذا الوضع في انتشار المرض بالعديد من الدول الإفريقية.

ويشارك رئيسا رواندا وغينيا بيساو بول كاغامي وعمر سيسوكو إمبالو ومسؤولون وخبراء دوليون ومنظمات دولية في المنتدى الذي ينظمه الزعيم السنغالي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأوضح ماكي سال قائلا: "هناك تراجع في التطعيم الأساسي في كل مكان في إفريقيا، في حين أن شلل الأطفال، وهو مرض مقعد وقاتل، يتطلب اهتماما خاصا".

وتابع: "تم القضاء على فيروسات شلل الأطفال البرية، ولكن للأسف، باتت المكاسب مهددة مع تفشي أوبئة في السنوات الأخيرة (في بعض البلدان الإفريقية)، وهذا يدل على هشاشة المكاسب والحاجة الملحة إلى تعبئة عامة للقضاء على شلل الأطفال في إفريقيا من خلال التطعيم".

وأردف: "الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر والدعوة حتى لا يترك أي طفل"، كما حض على إنتاج لقاحات في القارة.ت

تجدر الإشارة إلى أن شلل الأطفال مرض شديد العدوى، إذ يغزو الفيروس الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا دائما، وغالبا ما يصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة، ولكن يمكن لأي شخص لم يتم تطعيمه أن يصاب به.