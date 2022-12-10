رئيسة كوسوفو تؤجل الانتخابات المحلية فى الشمال المضطرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات المحلية فى المناطق ذات الأغلبية الصربية بشمال البلاد حتى أبريل 2023، وهى خطوة تهدف من خلالها لتهدئة التوتر العرقى الذى تصاعد فى الأشهر الأخيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وشهد الشهر الماضى، أزمة كبرى فى كوسوفو، إثر استقالة رؤساء صرب لبلديات فى شمال البلاد، وكذلك قضاة محليون ونحو 600 شرطى، احتجاجًا على قرار حكومى باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلجراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات فى 18 ديسمبر الجارى، لكن الصرب قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات، وهو ما دعا رئيسة البلاد فيوسا عثمانى لإعلان تأجيل الانتخابات، وقالت "عثمانى" للصحفيين بعد لقاء مع أعضاء من الأحزاب السياسية، إنه تقرر التأجيل لضمان مشاركة كبيرة فى هذه الانتخابات: "ليكون لدينا مراقبون من الشركاء المحليين والدوليين، التأجيل ضرورى فى تقديرى"، وقالت إن الانتخابات ستجرى فى 23 أبريل 2023.

وأغلق صرب فى شمال كوسوفو، اليوم السبت، الطرق الرئيسية فى المنطقة احتجاجًا على اعتقال عضو سابق فى شرطة كوسوفو استقال من منصبه الشهر الماضى مع صرب آخرين، ولم تحدد شرطة بريشتينا التهم التى أدت لإلقاء القبض عليه.

ونقلت "رويترز"، عن بيتار بيتكوفيتش، رئيس إدارة شؤون كوسوفو فى صربيا، قوله إنه تم القبض على الشرطى السابق ديان بانتيتش على الحدود مع صربيا عندما عاد من هناك، حيث كان يتسوق، مضيفًا: "هذا انتقام وحشى وترهيب من جانب (رئيس وزراء كوسوفو ألبين) كورتى، الذى قرر الآن اضطهاد رجال الشرطة الصرب دون أى أساس أو دليل".