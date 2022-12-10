إصابة الرئيس الإيطالى بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المكتب فى بيان، اليوم السبت، أن "ماتاريلا" ألغى جميع مواعيده التى كانت مقررة فى الأيام المقبلة، لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه فى قصر كويرينالى بروما.

كان الرئيس قد حضر يوم الأربعاء ليلة افتتاح الموسم الجديد فى دار أوبرا لا سكالا فى ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجا ميلونى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.