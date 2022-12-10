أستاذ علوم سياسية: القمة العربية الصينية تكتسب أهميتها من عدة مستويات

جدة - نرمين السيد - قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة العربية الصينية تكتسب أهميتها من عدة مستويات أولها المستوى العالمى، خاصة مع حدوث تغيرات على المستوى الصعود العالمى وتغير على صعيد مراكز القوى، وصعود لمراكز قوى جديدة منها الصين، وهو ما يميز توقيت انعقاد القمة.





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