العالم اليوم - "حكم من أجل ميسي".. صحف البرتغال تتحدث عن الهزيمة التاريخية

انتم الان تتابعون خبر "حكم من أجل ميسي".. صحف البرتغال تتحدث عن الهزيمة التاريخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - سقط المنتخب البرتغالي مصدوما بهزيمة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم بهدف نظيف، ليتجه الإعلام هناك للهجوم على الحكم كأبرز ردة فعل بعد انتهاء اللقاء.

المباراة أدارها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، وسط مخاوف قبل المباراة من قيام حكم من بلد ليونيل ميسي بإدارة مباراة تحدد مصير البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو، في ظل التنافس الأخير بين الأسطورتين في المونديال من أجل حصد اللقب.

البرتغال كانت واحدة من أقوى المرشحين للفوز باللقب، وكذلك الأرجنتين، لذلك يرى الإعلام البرتغالي أن الحكم كان له دور في إبعاد أحد أهم المرشحين لمنافسة بلاده على الفوز بالكأس.

الأرجنتين بطل العالم

ونشرت صحيفة "ريكورد" تقريرا بعنوان "الأرجنتين بطل كأس العالم"، وذلك بسبب إسناد مهمة تحكيم المباراة إلى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي بات العدو الأول حاليا في البرتغال.

الصحيفة أبرزت تصريحات نجوم الفريق وعلى رأسهم "بيبي" الذي قال إن إدارة المباراة بصافرة أرجنتينية أمر غير مقبول على الإطلاق.

سانتوس ليس نادما

ونشرت صحيفة "أوجوغو" البرتغالية تقريرا عن الحدث الأبرز في تشكيل المدرب فيرناندو سانتوس قائد كتيبة البرتغال، بإبعاد كريستيانو رونالدو عن التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

سانتوس قال بعد المباراة إنه لم يكن نادما على قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أن تأثير ذلك على النتيجة كان "صفر".

دموع رونالدو

صحيفة "أجوغو" أبرزت لقطة خروج كريستيانو رونالدو غارقا في نوبة بكاء على صدر صفحتها الرئيسية، واصفة ذلك بالنهاية بعد خروج المنتخب البرتغالي.

كريستيانو رونالدو سيتمم عامه الـ38 بعد أسابيع، وسيكون لحاقه بمونديال 2026 وهو في طريقه إلى عامه إلى 42 أمرا مستبعدا، لذلك لا يُعتقد أن رونالدو سيظهر ثانية في بطولات كأس العالم.

انتهى الحلم

عنونت صحيفة "إيه بولا" البرتغالية بعد سقوط فريق سانتوس أمام رجال وليد الركراكي:"انتهى الحلم"، حيث لم يعد بالإمكان أن ينام الشعب البرتغالي هذه الليلة ليحلم برفع كريستيانو رونالدو الكأس الذهبية.

الصحيفة ركزت على انتهاء الحلم من أجل التتويج بأول بطولة كأس عالم في التاريخ عن طريق النجم كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي الكرة على مر التاريخ.