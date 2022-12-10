العالم اليوم - فيديو.. كيف انفجرت شوارع المغرب فرحا بالانتصار التاريخي؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. كيف انفجرت شوارع المغرب فرحا بالانتصار التاريخي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - ما إن أعلنت صفارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، مساء السبت، نهاية مباراة البرتغال والمغرب بفوز الأخير صفر- 1، حتى انفجرت شوارع المدن والمناطق المغربية فرحة بهذا الإنجاز التاريخي.

وفي العاصمة الرباط، كان صوت الجماهير وأهازيجها يهدر ابتهاجا بالانتصار التاريخي، وعبر الكثير من المغاربة عن نشوة النصر بالقفز مرارا وتكرارا.

وفي الدار البيضاء، احتفل آلاف المغاربة في قلب الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، ملوحين بالأعلام الوطنية، كما استعمل السائقون المزامير في سياراتهم تعبيرا عن الفرحة في الفوز الكبير.

وكان الملاحظ في هذه الاحتفالات مشاركة كل الفئات العمرية من الصغار إلى كبار السن ولم يكن المحتفلون شبابا وحسب، والتقى مراسل "دوت الخليج" بمسنة مغربية شاركت الجماهير العربية في لندن الاحتفال بالفوز المغربي.

وبدأ الأمر باحتفالات هستيرية بعد أن أعلن حكم المباراة نهايتها، حيث قفز الآلاف فرحا بالانتصار غير المسبوق.

وردد مشجعو المنتخب المغربي بعد المباراة: كريستيانو وينه ..كسرنا عينه، في استعادة للشعار الذي ردده السعوديون عندما تمكنوا من الفوز على الأرجنتين في الدور الأول من مونديال قطر.

وكانت الكاميرات قد وثقت الفرحة العارمة التي اجتاحت الجماهير المغربية بعد إحراز يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة 41.

ولم تقتصر الفرحة على داخل المغرب، بل امتدت إلى عواصم عربية وأوروبية، وشاركت فيها الجاليات المغربية والعربية احتفالا بوصول أول منتخب عربي إلى نصف نهائي كأس العالم.