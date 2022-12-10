تونس تؤكد حرصها على تعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها

جاء ذلك فى بيان للوزارة بمناسبة الاحتفال، غدا الأحد، باليوم الوطنى للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية.. فاعل فى الصمود الاقتصادى.. ورافد من روافد التنمية".
وذكر البيان أن الوزارة تحرص فى تنفيذ سياساتها وبرامجها فى سائر المحاور المتصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تأكيد الدور الاجتماعى للدولة، والنهوض بآليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر فى مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعى ليتناسب مع المعايير الدولية فى مجال الأسرة.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل العمل على النهوض بأوضاع الأسر على المستوى الاقتصادى، ولاسيما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة، وتمكينها من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لها للخروج بها من دائرة الفقر والتهميش وفق خطة وطنية تشاركية.
وتابع البيان: " كما تعمل الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية حماية الأسرة من كل أشكال التفكك على تنفيذ برنامج "التمكين الاجتماعى للأسر" بهدف تغيير العقليات والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء المبنية على المساواة والحوار وثقافة اللاعنف واحترام القيم ومعايير السلوك المجتمعى والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات ونبذ كافة أشكال التطرف وخطاب الكراهية".
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تعلن الوزارة غدا عن سلسلة من البرامج الجديدة والمشروعات المستقبلية لصالح الأسرة التونسية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية والحد من الطلاق، إلى جانب تسليم دفعة جديدة من خطابات المشروعات فى إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادى للأسر ذات الوضعيات الخاصة.
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