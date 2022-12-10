العالم اليوم - شاكيرا تهنئ المغرب.. وتعلق على "الإنجاز التاريخي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 08:22 مساءً - هنأت المغنية الكولومبية شاكيرا المنتخب المغربي على تأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف.

وقالت شاكيرا على تويتر: "حان الوقت لإفريقيا" (نسبة لأغنيتها واكا واكا - ذيس تايم فور أفريكا)، وأرفقت التغريدة بالعلم المغربي.

وخلال وقت قصير، نالت تغريدة شاكيرا أكثر من 360 ألف إعجاب وأعاد نشرها أكثر من 81 ألف شخص.

وكان المنتخب المغربي قد كتب التاريخ مرة أخرى في وقت سابق اليوم بعدما تمكن من هزيمة البرتغال في مونديال قطر على استاد الثمامة 1- صفر، وتأهل إلى المربع الذهبي.

وبهذا الإنجاز، بات المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.