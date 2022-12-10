العالم اليوم - خيرسون تغرق في الظلام بعد تدمير روسيا للبنى التحتية للطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 08:22 مساءً - أعلنت الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة "أوكرينيرغو" للكهرباء، الجمعة، أن البنى التحتية للطاقة في محيط خيرسون "دمّرت عمليا" خلال انسحاب القوات الروسية، وأن الوضع "معقّد" في أوديسا التي تُستهدف بضربات.

وقال رئيس الشركة، فولوديمير كودريتسكي، في مؤتمر صحافي إن روسيا قصفت منشآت شركة "أوكرينيرغو" ومحوّلات الخط الرئيسي خصوصا في جنوب أوكرانيا ومحطات الكهرباء، الاثنين، وسببت أضرارا بالغة.

وأشار إلى أن "نجاح" الدفاعات الجوية الأوكرانية حال دون تحقيق مزيد من الضربات الروسية أهدافها وإلحاق مزيد من الضرر بالشبكة الوطنية للطاقة.

وأوضح أن روسيا "منذ العاشر من أكتوبر"، اليوم الذي بدأ فيه الروس استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بضربات عنيفة، أطلقت "أكثر من ألف صاروخ ومسيّرة".

واعتبر أن الوضع "في أوديسا وفي خيرسون حيث دمّرت شبكة الكهرباء عمليا" هو الأكثر صعوبة.

وخلال اجتماع حكومي، أدرج رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، منطقتي دونيتسك وخاركيف ضمن قائمة المناطق التي تعاني المشاكل الأكبر على صعيد الكهرباء.

وقال: "روسيا تقصف بالمدفعية بشكل شبه يومي منشآت الطاقة وشبكات التوزيع".

وشدد على أن الوضع الميداني "أصبح أكثر تعقيدا من جراء أحوال الطقس التي تبطئ أعمال التصليح".

وقال "هذا الشتاء، سنعاني بشكل مستمر تقنينا للكهرباء".

من جهة أخرى، اعتبر كودريتسكي أن "كل المحطات الكهرمائية الأوكرانية تقريبا تضرّرت أيضا وباتت قدراتها على توليد الكهرباء محدودة" إثر ضربات روسية أغرقت ملايين الأوكرانيين في العتمة والبرد.

وأشار إلى أنه "من الممكن استجرار" الكهرباء من بلدان أوروبية أخرى، لكن "المشكلة تكمن في أن الكهرباء الأوروبية أغلى بكثير من الكهرباء الأوكرانية".

والخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه سيواصل ضرب البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات تنسبها موسكو لكييف، خصوصا جسر القرم الذي دمّر جزئيا في مطلع أكتوبر في هجوم بشاحنة مفخخة.