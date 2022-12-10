الصين وأوزباكستان تبحثان توسيع التعاون الاقتصادى والتجارى

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هو تشون هوا، استعداد بلاده للعمل مع أوزباكستان لتنفيذ "رؤية مجتمع مصير مشترك" وزيادة الدعم الثابت وتعزيز ترابط استراتيجيات التنمية بين البلدين، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى على الصعيد الثنائى.





جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت خلال لقاء "تشون هوا" مع رئيس الوزراء الأوزبكى عبد الله أريبوف فى طشقند.

وقال "تشون هوا" إن الصين على استعداد لإحراز تقدم قوى فى تحسين ممرات النقل عبر القارات فى أوراسيا، وزيادة تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والاستفادة من إمكانات التعاون الزراعى بين البلدين.

وأشار المسئول الصينى إلى أن رئيسى الصين وأوزباكستان التقيا مرتين هذا العام وتوصلا إلى توافق واسع بشأن تعميق التعاون الثنائى ورسم مسار تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لافتا إلى أن الصين ستعمل مع أوزباكستان لتنفيذ التوافق المهم الذى توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتقاسم فرص التنمية.

ومن جانبه، قال "أريبوف" إن العلاقات الودية القائمة على الثقة المتبادلة التى أقامها رئيسا البلدين، لعبت دورا حيويا فى تعزيز التعاون الثنائى متبادل المنفعة.

وأشار إلى أن أوزباكستان تلتزم بحزم بمبدأ "صين واحدة"، ومستعدة لتعميق التعاون مع الصين فى مجالات مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والبنية التحتية والثقافة وغيرها، والمضى قدما فى مشروع خط سكة حديد (الصين- قرغيزستان - أوزباكستان) ومشروعات ربط أخرى لإفادة شعبى البلدين وشعوب المنطقة.