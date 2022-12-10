العالم اليوم - مشهد النهاية.. رونالدو يودع كأس العالم باكيا على يد المغاربة

انتم الان تتابعون خبر مشهد النهاية.. رونالدو يودع كأس العالم باكيا على يد المغاربة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 07:20 مساءً - غادر النجم البرتغالي، كرستيانو رونالدو، الملعب سريعا، مساء السبت، إثر الهزيمة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم.

ولم يبق رونالدو الذي دخل المباراة سريعا في الملعب، بعد الهزيمة أمام أسود الأطلس صفر- 1، مثل بقية اللاعبين الذي واسوا أنفسهم وصافحوا نظرائهم المغاربة.

ورصدت الكاميرات رونالدو يغادر الملعب سريعا عبر النفق إلى غرفة تبديل الملابس وقد أجهش في البكاء.

ولم يكن رونالدو أساسيا في المباراة، بل كان على دكة البدلاء، ولم يدخل المباراة إلا ي الشوط الثاني.

وكان التعويل عليه كبيرا بأن يعدل من نتيجة المباراة، لكنه فشل في إحراز الفوز.

وهذا آخر كأس عالم يشارك فيه المهاجم البرتغالي البالغ من العمر (37 عاما)، ومع الهزيمة تبددت فرصة كتابة التاريخ في المونديال.

وكانت مشاركة رونالدو في ربع نهائي مونديال قطر أمام المغرب محل شكوك، لكن وقبل المباراة قرر مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، رونالدو على دكة البدلاء، كما فعل في مباريات أخرى في المونديال.

ولم يكن رونالدو سعيدا في المباريات السابقة التي بقي في معظمها بديلا.