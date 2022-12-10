جون كيرى ينتقد موافقة بريطانيا على افتتاح منجم فحم جديد

جدة - نرمين السيد - انتقد المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ جون كيرى، موافقة المملكة المتحدة لافتتاح منجم فحم جديد فى منطقة كمبريا الريفية الواقعة شمال غرب إنجلترا نظرا لإخلالها بالتزاماتها نحو تغيير المناخ وتداعياته.





وقال كيرى - خلال تواجده لالقاء محاضرة فى كلية كينجز لندن، بحسب ما اوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- " إننى أدرس عن كثب موافقة حكومة المملكة المتحدة على منجم فحم جديد، حيث من المتوقع أن يسبب فى رفع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ما قد يرسل إشارة خاطئة إلى الدول النامية".

ودعا المبعوث الأمريكى لشئون المناخ، كافة الدول للتحرك سريعا نحو خفض الانبعاثات خاصة أن العديد من الدول لم تتخذ أى إجراءات منذ انتهاء المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ.

وتابع قائلا " إن الفحم ليس بالضبط الاتجاه الذى يحاول العالم التحرك فيه أو يحتاج إلى التحرك فيه، ما أريد أن أعرفه هو الآثار المترتبة على الانبعاثات التى ستنتج عنه".

وأوضح أن استمرار وتوسيع استخدام الفحم يمثل مشكلة خطيرة للمناخ وأن الولايات المتحدة تتخذ موقفا قويا ضد التوسع فيه دوليا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تغلق محطات الطاقة التى تعمل بالفحم ولا ندعو إلى استخدام الفحم بلا هوادة، مضيفا أن "حرق الوقود الأحفورى بلا هوادة يمثل مشكلة والانبعاثات هى المشكلة على وجه الخصوص".

وكان رئيس مؤتمر المناخ cop26 ألوك شارما، قد حذر مطلع الشهر الجارى، الحكومة البريطانية من افتتاح منجم فحم جديد فى منطقة كمبريا الريفية الواقعة شمال غرب إنجلترا، وكتب شارما عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن افتتاح منجم فحم جديد لن يكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للعمل المناخى فى المملكة المتحدة فحسب، بل سيضر أيضا بسمعة المملكة المتحدة الدولية التى اكتسبتها بشق الأنفس من خلال رئاستنا لـ Cop26، كرائدة فى الكفاح العالمى ضد تغير المناخ".