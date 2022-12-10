نجيب ميقاتى يجدد دعوته للاتفاق على رئيس للبنان

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، جدّد دعوته للحوار فى ختام الجلسة التاسعة لمحاولة الاتفاق على رئيس للبلاد.





وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء من "بيروت"، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء سوف يتواصل مع مختلف القوى والأطراف السياسية داخل المجلس النيابى على أمل الوصول لاتفاق حول الحوار، وإذا نجح فى مسعاه فسوف تكون جلسة الخميس المقبل نهاية جلسات الحوار.

وأشار إلى أن هناك مرشحين جادين، منهم ميشال معوض وصلاح حنين، اللذان أعلنا ترشحهما رسميًا لتولى رئاسة لبنان، مضيفًا أن الحديث عن طرح اسم قائد الجيش اللبنانى مستمر طوال الشهور الثلاث الماضية.

وأوضح أن كثيرًا من المحللين السياسيين طرحوا اسم قائد الجيش دون تعديل الدستور الذى ينص على أنه فى حالة الشغور الرئاسى تسقط جميع المهل، ومن المتوقع العمل بهذا التفسير التشريعى لهذه المادة.