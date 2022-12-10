محلل سياسى من موسكو: روسيا لن تستخدم النووى سوى للدفاع عن أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بريجع" فى مداخلة عبر "سكايب" من موسكو، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لن تستخدمها سلاحها النووى تجاه أوكرانيا إلا لو تعرضت لهجوم من أجل الدفاع عن سلامة أراضيها.
وعن العلاقات الروسية الأمريكية، أكد أن تبادل السجناء بين الدولتين فى الآونة الأخيرة، والاتصالات المباشرة بين الجهتين، تشير نحو إمكانية تحسن العلاقات بينهما.
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