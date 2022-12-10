عاجل.. مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن بمدينة دريسدن الألمانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الفيدرالية، فى وقت سابق اليوم السبت، إن منفذ هجوم مدينة دريسدين بولاية ساكسونيا مختل عقليًا، الذى أسفر عن مقتل سيدة، واحتجاز رهينتين قبل أن تنجح الشرطة فى تحريرهما.
وبحسب صحيفة بيلد، فإن الشخص الذى أُلقى القبض عليه "قبل إعلان وفاته"، قتل أمه "62 عامًا"، الضحية الوحيدة فى الحادث.
وأعلنت الشرطة الألمانية بولاية ساكسونيا، انتهاء احتجاز الرهائن، التى اتخذها منفذ الهجوم على محطة إذاعية بمدينة دريسدن.
وقالت شرطة ساكسونيا، عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة "تويتر": إن الشرطة حررت الرهائن، ويوجد شخصان فى رعايتها، وعلى ما يبدو أنهما سالمان.
وكانت الشرطة الألمانية طوقت محيط مدينة دريسدن، بعد إطلاق شخص مسلح أعيرة نارية، وقتل سيدة عجوز.
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