محلل سياسى: الأحداث الأخيرة تظهر مدى انتشار الفساد فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - واضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دائما ما كان هناك شك أن هناك جهات بعينها تتحكم فى القرارات السياسية للبرلمان الأوروبى.

وتابع، أن الفضيحة التى حدثت بإيقاف أكثر من برلمانى لتهم فساد، يؤكد توغل الفساد داخل البرلمان الأوروبى والذى يهدف للتحكم فى سياسات دول معينة.