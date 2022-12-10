العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بـ19 مليار يورو بسبب الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ جمدت 18.9 مليار يورو (19.9 مليار دولار) من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الجمعة، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 مليارات يورو (نحو 3.7 مليار دولار) من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بنحو 2.5 مليار يورو (2.64 مليار دولار)، وإيطاليا بنحو 2.3 مليار يورو (2.42 مليار دولار).

وقامت ألمانيا بتجميد أصول روسية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.32 مليار دولار).

أما أيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 نوفمبر.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا نهاية شهر فبراير الماضي.

وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرا كثيرا.

وتتذيل القائمة مالطا، والتي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، اذ قامت بتجميد نحو 146 ألف يورو (153 ألف دولار) فقط.

وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212 ألف يورو (223 ألف دولار).

وفي المجموع يخضع 1,241 فردا و118 كيانا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.

وذكّرت بروكسل الخميس الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.

وأشارت الرسالة إلى أنه "مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء"، مضيفة "هذا يقوض جهودنا المشتركة".

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.