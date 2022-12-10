نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مداهمات أمنية نوعية ضد مطلوبين ومروجين في جرش وعجلون و معان .. تفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 10 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - المدينة نيوز - : واصلت مديرية الأمن العام عملياتها النوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والمصنفين الخطرين ومداهمتهم والقبض عليهم في محافظات المملكة ومناطقها، وبتعاون وتنسيق عملياتي كبير مع مديريات الشرطة والوحدات المختصة في مديرية الأمن العام.

وداهمت الفرق الأمنية المختصة من إدارتي مكافحة المخدرات، والبحث الجنائي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مطلوبَين مصنفين بالخطرين في محافظتي عجلون، وجرش وألقت القبض عليهما ، بينما ألقي القبض على مصنف خطر جداً بمداهمة في معان.

وفي القضية الأولى بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنّ فرق التحقيق تمكنت من تحديد مكان الشخص المصنف بالخطر والمطلوب على قضايا المخدرات وترويع المواطنين وفرض الإتاوات في محافطة عجلون ، لافتاً إلى أن فريقاً خاصاً داهمه وألقى القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة .

وفي المداهمة الثانية، حددت فرق التحقيق مكان وجود مطلوب خطر ومسلح آخر في محافظة جرش وبحقه العديد من الطلبات على قضايا المخدرات واطلاق العيارات النارية ، وعند مداهمته قام بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة وتم التعامل معه والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

وفي محافظة معان أُلقي القبض على المطلوب الثالث والمصنف بالخطر جداً بعد مداهمة مخبأ سرّي (سرداب ) أعدّه للاختباء من الأجهزة الامنية ، إذ أبدى وشقيقه مقاومة للقوة الا انه تمت السيطرة عليهما وضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.

وأكّدت مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات وبمساندة من مديريات الشرطة والإدارات والوحدات المختصة، ماضية لتنفيذ أهدافها في حماية المجتمع من شرور المخدرات وتجارها ومروجيها وستبذل كل الجهود الممكنة لضمان القبض عليهم لتقديمهم ليد العدالة حتى ينالوا عقابهم الرادع.