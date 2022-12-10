عاجل.. الشرطة الألمانية: منفذ هجوم دريسدن مختل عقليا.. والضحية والدته

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبراية" تعرض منفذ الهجوم البالغ من العمر 40 عامًا، إلى إصابات خطيرة، قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه وتحرر الرهائن "امرأة وطفل صغير".

وبحسب صحيفة بيلد، فإن الشخص الذى أُلقى القبض عليه، قتل أمه "62 عامًا"، الضحية الوحيدة فى الحادث.

وأعلنت الشرطة الألمانية بولاية ساكسونيا، انتهاء احتجاز الرهائن، التى اتخذها منفذ الهجوم على محطة إذاعية بمدينة دريسدن.

وقالت شرطة ساكسونيا، عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة "تويتر": إن الشرطة حررت الرهائن، ويوجد شخصان فى رعايتها، وعلى ما يبدو أنهما سالمان.

وكانت الشرطة الألمانية طوقت محيط مدينة دريسدن، بعد إطلاق شخص مسلح أعيرة نارية، وقتل سيدة عجوز.

وقالت صحيفة "شتوتجارت تساينج": إن الشرطة الألمانية أبلغت عن وجود رهائن بحوزته.

وحاول الشخص اقتحام محطة إذاعية فى مدينة دريسدين، إلا أنه تم التصدى له من قبل الموظفين قبل أن يتم إبلاغ الشرطة.

وقال تينو أوتاسى، رئيس راديو دريسدن: إنه لحسن الحظ تمكن جميع الموظفين من الوصول إلى بر الأمان، بحسب صحيفة بيلد.

ويعد أيام قليلة من القبض على خلية إرهابية منتمية لتنظيم "مواطنى الرايخ"، تصدت الشرطة الفيدرالية لهجوم مسلح على محطة الراديو فى دريسدن، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية، وإغلاق مركز تسوق "التاماكت- جاليرى"، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

وأحبطت الشرطة دخول المتهم إلى محطة الراديو، بعد أن أطلق النار عند المدخل الرئيسى.

وصاحب محاولة الاقتحام، إغلاق وسط المدينة، بالإضافة إلى إغلاق مركز التسوق "شترايسل ماركت"، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم المدينة كاى شولتز.

وأعلنت المتحدثة أن السوق التجارية "شترايسل ماركت" ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وفور ملاحقة الشرطة له، توجه إلى سوق "التماركت - جاليرى"، مختبئًا داخل صيدلية، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

ودعت الشرطة الفيدرالية، المواطنين والسائحين إلى تنجنب الذهاب لمدينة دريسدن بولاية ساكسونيا.