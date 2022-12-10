وزير الدفاع الأمريكى: روسيا توسع وتحدث ترسانتها النووية

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن - خلال حفل تعيين أنتونى كوتون رئيسا جديدا للقيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) المسؤولة عن الردع النووى الاستراتيجى والعمليات النووية والدفاع الصاروخى، بحسب ما اوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - إن "هناك العديد من التحديات التى تواجه ستراتكوم فى المستقبل القريب؛ بما فى ذلك الترسانة النووية الروسية الموسعة والقوات النووية الصينية التى تنمو وتتطور وتتنوع".

وتابع: "بينما يواصل الكرملين حربه غير المبررة ضد أوكرانيا، شهد العالم بأسره بأن بوتين قد ينخرط فى هجوم نووى، لذلك فإن القوى النووية تتحمل مسؤولية عميقة لتجنب السلوك الاستفزازى وتقليل مخاطر الانتشار ومنع التصعيد والحرب النووية".

وأضاف أن القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية "ستراتكوم" تعمل على تطوير قدرات لمنع الصراع ودمج قدراتها فى جميع المجالات؛ بما فى ذلك الفضاء الإلكترونى، مضيفا أن هدفها هو ردع الصراع والحفاظ على السلام ما يشير إلى ترسانة نووية أمريكية آمنة وفعالة باعتبارها "الدعامة النهائية" ضد الهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

وكان قد أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين - خلال الأسبوع الماضى - أن الترسانة النووية الروسية لن تكون سوى عامل ردع فى الحرب مع أوكرانيا، وأن بلاده ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها.